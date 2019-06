Aumentan detenciones a menores migrantes en EEUU, junto con denuncias por abuso

Abusos sexuales, violencia física, verbal y psicológica, descargas eléctricas, separación de los miembros de la familia, maltratos y negligencia. Estos hechos ocurrieron a lo largo de la franja fronteriza que va desde California a Texas, e involucra por lo general a menores y adolescentes de diferentes países centroamericanos que llegaron solos a la frontera.

La denuncia contra la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) están documentados en el reciente informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la Universidad de Leyes de Chicago y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Chicago.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), advierten que desde que las detenciones a menores migrantes comenzaron a ser masivas, la capacidad para manejar el tema se vio desbordada.

"Se llegó a instalar jaulas para detenerlos y hubo denuncias de utilización de medicación para calmar a los adolescentes detenidos. Estos abusos se han incrementado por la falta de supervisión y por el estímulo xenófobo del presidente [Donald] Trump, que utiliza la inmigración como plataforma electoral y lo presenta como una invasión", dijo a Sputnik el director de la organización que vela por los derechos humanos, Juan Martín Pérez García.

Cruzado con otra variable, las perspectivas sobre esta coyuntura no son alentadoras. Mayo de 2019 fue el mes donde más cantidad de detenciones fueron realizadas por la Patrulla Fronteriza de EEUU, en total 132.887 personas, casi un 75% más que el mes anterior, y la mayor cifra desde 2007.

De ellos, casi el 65% fueron grupos familiares y cerca del 10% niños que viajan solos (11.507, el guarismo mayor en lo que va del año). Además, desde diciembre la cifra de menores que viajan solos fue incrementando mes a mes.

Los abusos no se limitan a los menores. Otro reporte reciente de de Physicians for Human Rights documenta casos en los que el cuidado de la salud de los migrantes se se vio comprometido por las medidas de seguridad.

Para Pérez García, parte del problema es la crisis migratoria mundial y el tratamiento que la comunidad internacional está haciendo del tema.

"Ocurrieron al menos seis muertes por tratos negligentes y omisión dolosa por no haber llevado a las personas a tiempo a los hospitales. La crisis de migración no es solo en la frontera entre EEUU y México. En Europa tenemos el éxodo masivo de gente de África y el mundo árabe. La comunidad internacional ve el tema migratorio como uno económico y de seguridad, no como uno humanitario. Debemos regresar considerar el hecho desde los derechos humanos", sostuvo.