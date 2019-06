Congreso de EEUU analiza proyecto que puede conducir al cierre de prisión de Guantánamo

WASHINGTON (Sputnik) — El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes tiene a estudio un proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional con disposiciones que podrían llevar al cierre de la prisión de Guantánamo y a restringir el uso de fondos y personal militar para cuestiones migratorias, dijo Human Rights First.

"El proyecto incluye una prohibición de trasladar más detenidos a Guantánamo y eliminaría restricciones existentes que hacen difícil el traslado de prisioneros fuera de la prisión", dice el comunicado.

La organización de derechos humanos cita reportes de prensa según los cuales algunos legisladores estarían dispuestos a eliminar esas provisiones y mantener "el statu quo insostenible en Guantánamo".

La prisión militar en la base naval estadounidense de Guantánamo, inaugurada en 2002, llegó a tener 780 prisioneros y hoy alberga 40, la gran mayoría de los cuales no serán sometidos a juicio pero tampoco liberados.

El general retirado Michael Lehnert, quien fue el primer comandante de la prisión después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, dijo que "trasladar más detenidos a Guantánamo socava nuestra autoridad moral en los países donde la ley y los derechos humanos son importantes".

"Guantánamo proporciona una herramienta de reclutamiento para nuestros enemigos y se ha convertido en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, por lo que debe ser abordado por los legisladores", agregó Lehnert, citado en el comunicado de Human Rights First.

El proyecto de ley también prohíbe el uso de fondos militares para construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y restringe el uso de personal militar para fines relacionados con la inmigración.

"La situación en nuestra frontera sur no es un problema militar. No existe justificación alguna para desplegar al ejército para construir muros o para hacerlo participar en operaciones migratorias", dijo en el texto el presidente de Human Rights First, Mike Breen.

La administración de Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de Estados Unidos en la frontera con México.

"Al destinar tropas y recursos a la frontera sur, el presidente Trump no solo comete una desacertada asignación de activos militares y compromete su disponibilidad. También se está burlando de nuestros valores. Esta es una crisis humanitaria, no una invasión, creada en gran medida por las duras políticas de esta administración", añadió Breen.

El Gobierno también dispuso por decreto que se asignen fondos militares para construir un nuevo muro fronterizo con el declarado fin de frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados.