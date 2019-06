Ebrard: Trump esgrime como "secretos" las acciones por si fracasa acuerdo México-EEUU

"Si EEUU determina que después de 45 días de la declaración conjunta, las medidas migratorias tomadas no alcanzan los resultados suficientes, tendríamos 45 días más (para preparar una respuesta) si las medidas no son aceptadas (…), no hay otro acuerdo más", respondió Ebrard en conferencia de prensa.

El acuerdo bilateral fue firmado el pasado 7 de junio.