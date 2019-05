López Obrador encara su promesa de combatir la corrupción en México

"Es alentador que el presidente haga una promesa cotidiana, consistente con su campaña, haciendo del combate a la corrupción uno de sus emblemas", dijo Camarena, responsable de investigaciones sobre corrupción.

El experto considera que "no se le puede regatear un mérito" al mandatario, que cumplirá seis meses en el cargo la próxima semana.

© REUTERS / Ginnette Riquelme México pierde casi 10% del PIB por corrupción

"Puso frescura en un ambiente anterior enrarecido, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) expresó que estábamos ante un 'fenómeno cultural', dando a entender que no podemos hacer nada contra la corrupción", indicó.

Con su principal ofrecimiento de campaña, el nuevo presidente "puso un estándar con el que la ciudadanía podrá comparar el discurso con los hechos", consideró Camarena.

Entre las principales pesquisas de MCCI se destacan rastreos en Brasil de 10,5 millones de dólares en sobornos reconocidos ante la justicia de ese país por gerentes de la constructora Odebrecht, que involucran al equipo de campaña electoral de Peña Nieto.

Temas relacionados: AMLO se enfurece: "Pemex y el Gobierno estaban secuestrados por una pandilla de corruptos"

También encontraron la llamada "estafa maestra", para desviar unos 400 millones de dólares a través de contratos federales con ocho universidades públicas que subcontrataron a "empresas fantasmas".

© AP Photo / Rebecca Blackwell AMLO: la corrupción es la nueva peste del mundo

Nuevas investigaciones de MCCI dieron como resultado esta semana el hallazgo de una red de nueve empresas farmacéuticas vinculadas supuestamente a 11 familiares y colaboradores del delegado presidencial en el central estado de Jalisco, que incomodó al nuevo mandatario.

El líder del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, es el centro de una presunta red vendedora de medicamentos, según documentos legales, a pesar de que el representante oficial de López Obrador solo reconoce la propiedad de cuatro de las nueve compañías.

Ese grupo farmacéutico ha vendido millones de dólares mediante contratos gubernamentales en siete años (2012-2019).

© REUTERS / Ricardo Moraes México inhabilita a Odebrecht de contrataciones públicas por tres años

Pero una sola de las nueve compañías, Abastecedora de Insumos para la Salud, ganó supuestamente en los primeros meses de 2019 contratos gubernamentales por más de 164 millones de pesos (8,6 millones de dólares).

El 23 de mayo, López Obrador reafirmó que "nada ha dañado más a México que la corrupción, es un cáncer con el que hay que acabar, hay resistencias pero no nos vamos a detener".

Para ilustrar la enfermedad reveló que los dos mayores institutos de seguridad social del Estado "compraron 55.000 millones de pesos (casi 2.900 millones de dólares) en medicamentos y faltan medicamentos, es inexplicable".

Entre la propaganda y los hechos

Las periodistas autoras de la nueva investigación del MCCI, Valeria Durán y Laura Sánchez, lograron tomar la palabra en la conferencia de prensa matutina de López Obrador el miércoles y expusieron sus hallazgos.

El presidente comenzó a responder con cierta incredulidad, haciendo una larga reflexión sobre el uso de las denuncias de corrupción para la "grilla política" o politiquería en Jalisco y otras provincias.

Cuando las periodistas interrumpieron para decirle que era una investigación propia, el mandatario cerró su circunloquio con otra promesa: "Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco, yo represento un movimiento y tengo un mandato, acabar con la corrupción".

Camarena hizo para esta agencia una lectura política de ese episodio: "En este caso yo opto por el vaso medio lleno", dijo.

En las conferencias de prensa diarias, "el presidente tiene un discurso de arenga que apela a la base de su movimiento, estructuradas para ganar espacios en el debate público", argumentó el investigador.

Además: La ONU supervisará licitaciones de compras de medicinas en México para evitar corrupción

Así se explica la lógica discursiva que intentó reducir a una intriga política al rastreo realizado durante meses en documentos oficiales, domicilios y entrevistas.

© REUTERS / Guadalupe Pardo Los muertos de Odebrecht

Las comparecencias de dos horas diarias ante periodistas de medios nacionales, internacionales y numerosos nuevos medios alternativos "tienen una dinámica que es parte de la escenificación propagandística", dijo Camarena.

El manejo del estrado montado en el histórico Palacio Nacional "ofrece ventajas para él y los suyos", dijo el experimentado periodista.

En ese marco, López Obrador "aporta interesantes reflexiones, pero ante preguntas específicas las batea", agregó.

El propio López Obrador define con ese término su habilidad para responder preguntas incómodas, utilizando el lenguaje de su deporte favorito, el béisbol.

El presidente intentó de nuevo "batear" la pregunta, revirando que "nosotros actuamos con honestidad y el conservadurismo se caracteriza porque son muy corruptos", observó Camarena.

Te puede interesar: "Esta es la traición más grande a las promesas que ha hecho AMLO"

Ante la insistencia de las periodistas de MCCI cerró la ronda.

"Cero corrupción, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, solo me hago cargo de Jesús Ernesto (su hijo menor) porque es menor de edad", concluyó el mandatario.

Camarena celebró ese compromiso.

"Apenas llegamos al primer semestre, (el presidente) merece el beneficio de la duda, para que responda con hechos contundentes", dijo.

El investigador lamentó que al nuevo presidente "no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, que dejó languidecer Peña Nieto", tras ser creado en el Senado mediante una reforma constitucional en 2013.

La contraloría federal anunció el miércoles inhabilitaciones y multas contra exjefes de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), sin mencionar la investigación del caso Odebrecht.

"Veremos en qué se traducen esas inhabilitaciones de gente que ya no tiene interés en volver a cargos públicos, que están señalados de delitos muy graves, pero no parece poco", terminó el entrevistado.

Además: La corrupción, el costoso 'cáncer' que está desintegrando a los Estados de todo el mundo

La contraloría inhabilitó por 10 y 15 años a dos exjefes de Pemex, uno de ellos el exdirector de la empresa, Emilio Lozoya, a quien multó con 32,5 millones de dólares por esconder cuentas bancarias.

Tal vez sea el principio del fin.