Activistas protestarán contra toma de embajada de Venezuela en Washington

"Nos reuniremos el sábado (18 de mayo) para decir no a la guerra de EEUU en Venezuela, para decir no al golpe de Estado en ese país y no a violar la Convención de Viena y el derecho internacional", afirmó Gold, codirector nacional de la organización Código Rosa y activista con el Colectivo de Protección de la Embajada.

Añadió que la manifestación será "este sábado al mediodía aquí en la embajada, y animamos a todas las personas a venir".

La policía estadounidense irrumpió el 16 de mayo en la embajada y arrestó a cuatro miembros del colectivo que habían estado viviendo en la sede por invitación de diplomáticos venezolanos desde el 24 de abril para evitar que EEUU y la oposición de Venezuela tomaran las instalaciones.

Gold afirmó que las acciones del Gobierno de EEUU son motivo de gran preocupación porque ponen en riesgo a todas las embajadas del mundo, especialmente a la del país norteamericano en Caracas, y generan en Venezuela un mayor peligro de guerra civil.

© AFP 2019 / Mandel Ngan Cuba califica de "vergonzosa" la irrupción de policía en la Embajada de Venezuela en EEUU

"Es un día triste para la democracia y un día triste para el derecho internacional, absolutamente lo rompieron (el derecho internacional), irrumpieron en (la embajada), rompieron las puertas", dijo Gold.

Al preguntarle qué otras acciones podrían tomar los activistas antes de la protesta de este sábado, Gold dijo que continuarán con el proceso legal utilizando todos los medios a su alcance para proteger la embajada.

Gold señaló que los cuatro activistas arrestados cuentan con el apoyo de un abogado.

El Departamento de Estado dijo que la policía llevó a cabo el arresto a petición de Carlos Vecchio, representante del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.

Más aquí: Toma de Embajada de Venezuela en EEUU: "Cuesta recordar una invasión de este tipo permitida a un territorio extranjero"



En marzo, EEUU tomó el control de tres instalaciones diplomáticas venezolanas en EEUU, incluidos dos edificios militares que pertenecen al Ministerio de Defensa del país sudamericano.

Las tensiones en Venezuela aumentaron desde que en enero Guaidó se proclamó "presidente encargado" y obtuvo un reconocimiento de EEUU y otros 50 países.

Rusia y China continúan respaldando a Nicolás Maduro como el único presidente legítimo de Venezuela.