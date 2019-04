Trump acusa a Colombia y a Centroamérica de enviar asesinos a EEUU

"No tengo dudas de que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia (…) los están mandando a EEUU porque no los quieren, porque creen que la gente de Estados Unidos es estúpida y los recibe", dijo Trump durante un evento de recaudación de fondos según un video publicado por el diario The Washington Post, entre otros.

El mandatario consideró que varios de los inmigrantes que atraviesan la frontera de EEUU y que provienen de Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, son "asesinos reales".

A juicio de Trump, "son gente mucho más dura, son más peligrosos", y agregó que "esos países están enviando a los más duros, están enviando a los pandilleros".

Asimismo, señaló que el negocio de las drogas ha crecido un 50% en Colombia desde que Duque asumió la presidencia el 7 de agosto.

El pasado 29 de marzo, Trump señaló que Duque "no ha hecho nada" para frenar la producción de drogas ilegales con destino a EEUU.

Previamente, el pasado 13 de febrero, durante una reunión con Trump en la Casa Blanca, el mandatario colombiano recalcó el compromiso de su Gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos y aseguró que en los primeros meses de su administración se erradicaron 60.000 hectáreas, "más de lo que se erradicó en los ocho meses anteriores".

Sin embargo, en esa ocasión Trump afirmó que "en ese frente están un poco atrasados" y aseguró que EEUU trabaja en conjunto con Colombia para la erradicación de cultivos ilícitos.

Entre 2012 y 2018 se pasó de 50.000 hectáreas de coca (materia base para la fabricación de cocaína) a más de 200.000, lo que representa una cifra récord, nunca antes registrada en el país, reconoció el Gobierno colombiano.