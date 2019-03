Partido evangélico integrante de coalición gobernante en México pierde registro electoral

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Partido Encuentro Social, que respaldó la candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio, perdió su registro electoral al no alcanzar el 3% de votos requerido por la ley, acordó por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Un artículo de la legislación electoral "señala de manera expresa que, un partido que no obtenga por lo menos el 3% de la votación válida, emitida en alguna de las elecciones, perderá el registro", dijo Janine Otálora, magistrada del TEPJF.

Todos los magistrados del tribunal votaron a favor de cancelar el registro del PES, que quedó abajo del umbral de la ley al obtener 2,7% en las pasadas elecciones presidenciales, en las que integró la coalición triunfadora, Juntos Haremos Historia, encabezada por el partido fundado por López Obrador Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y formó también el Partido del Trabajo (PT), ambos de izquierda.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien presentó el proyecto aprobado, consideró "infundados los agravios" que reclamó el máximo dirigente del PES, Eric Flores.

El líder del PES argumentaba que su partido obtuvo más de 11% de diputados en la Cámara Alta y más de 6% de curules del Senado.

Sin embargo, los 56 asientos, de los 500 que integran la Cámara de Diputados, y las ocho senadurías en la Cámara Alta de 128 legisladores que logró ese partido "no significa que los espacios legislativos reflejen los votos que obtuvieron", argumentó la magistrada Otálora.

Los beneficios de representación legislativa aprovechados por ese partido, gracias a la votación proporcional a través de la coalición ganadora, "no se pueden extender porque sería indebido, no se puede ganar en tribunales lo que no se ganó en las urnas", subrayó el magistrado ponente.

De la Mata Pizaña puntualizó que en la contienda de 2018 se presentó "un caso inédito que requirió muchas consideraciones", que será un precedente para el sistema electoral mexicano.

El PES "no puede seguir siendo un partido político nacional, pues en la marca de las boletas electorales queda claro que no alcanza la representación ciudadana necesaria, por sí mismo en las pasadas elecciones federales, sino por mayoría relativa", puntualiza la ponencia del magistrado aprobada.

Pese a perder el registro como partido, sus legisladores continuarán ocupando las bancas que ganaron, ya sea sin partido o afiliados a sus socios de la coalición, por lo que la mayoría que tiene la alianza gobernante no se ve afectada.

López Obrador ganó la elección presidencial en México con 30,04 millones de sufragios, un 53,17% de votos emitidos el 1 de julio pasado, según los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena fue el partido más votado de la coalición triunfadora, con 25 millones 128.936 votos, según el escrutinio total.

Los otras dos formaciones que apoyaron a López Obrador son el Partido del Trabajo (PT, izquierda), que recibió 3 millones 391.127 sufragios, y la derecha evangélica del PES, que aportó 1 millón 526.878 sufragios.