¿Pueden los Boeing militares caer en picada?

Boeing no es solo un gigante de la aviación civil, sino también uno de los jugadores más importantes en el mercado armamentístico.

¿Venderá Boeing menos equipos militares?

Según explicó a Sputnik Dmitri Drozdenko, vicedirector de la revista Arsenal Otechestva —Arsenal de la Patria—, se trata de dos subdivisiones muy diferentes de la misma corporación que tienen una clientela diferente.

Investigadores descargan datos de la grabadora de voz de cabina del Boeing siniestrado

Por lo cual, el experto no relaciona los problemas de los aviones civiles de Boeing con los militares. Al fin y al cabo, el boicot chino contra los productos de Apple llevó a una caída sustancial en las cotizaciones de la compañía, pero esta sigue funcionando.

Así que Boeing seguirá trabajando en el sector militar sin cambios y, cuando se resuelva la situación de los 737 MAX 8, las acciones se recuperarán de alguna manera, opina Drozdenko.

Con ello, destacó que los problemas de los Boeing 737 MAX 8 son obviamente de carácter profundamente técnico, razón por la cual no deberían volver a volar hasta que se introduzcan las debidas modificaciones.

"Con los datos disponibles hasta ahora se puede decir de una manera preliminar que los escenarios de vuelo fueron muy similares en el caso del Boeing indonesio y el etíope", dijo el experto.

¿Por qué es tan traicionero el sistema MCAS?

Los dos aviones que se estrellaron contaban con el nuevo sistema de estabilización llamado MCAS. De acuerdo con Drozdenko, este sistema fue introducido en los Boeing 737 MAX porque en realidad se trata de una aeronave muy antigua.

Boeing suspende suministros de aviones 737 MAX tras el siniestro que mató a 157 personas

Para poder competir con otras aeronaves más modernas, el avión fue dotado de unos "enormes y muy potentes motores", pero las modificaciones constructivas del avión fueron mínimas.

"Estos nuevos motores generan un cierto nivel de cabeceo y la compañía eligió no modernizar la estructura, pero actualizar el software. Así que se instaló este sistema [MCAS], que poquito a poco corrige la inclinación de la aeronave que es causada por el funcionamiento de los motores", explicó.

Se suponía que los pilotos no deberían sentir siquiera el funcionamiento de este sistema. Pero resultó que ciertas maneras de ganar altitud son consideradas por el MCAS como críticas y este empieza a solucionar el problema a su manera, señaló Drozdenko.

Después de la catástrofe en el mar de Java, el manual de pilotos para el Boeing 737 MAX fue modificado, puesto que la parte sobre la operación del MCAS estaba antes "literalmente enterrada en lo profundo del texto" y no se enumeraban las acciones a tomar para hacer frente a situaciones inesperadas.

Boeing promete actualizar pronto el software y los programas de entrenamiento del 737 MAX

No obstante, señala Drozdenko, estas modificaciones no fueron suficientes y hubo otra tragedia. Hasta que no se acabe la investigación no se puede decir si los pilotos etíopes recibieron la formación adicional, o no.

"Después del escándalo del avión indonesio, Boeing destacó este sistema en los manuales y enumeró las acciones a tomar. Pero no se sabe lo que hicieron los etíopes. El piloto tenía mucha experiencia y la compañía es muy buena", detalló Drozdenko.

Al mismo tiempo, el experto explicó que no hay razones para estar excesivamente preocupados por el devenir de los sistemas automáticos en la aviación civil, puesto que se trata de un proceso evolutivo normal. Además, el transporte aéreo sigue siendo uno de los más seguros del mundo, concluyó.

