¿Qué tan bien funciona el muro fronterizo de EEUU?

Según Tinoco, esta subida se produjo debido al hallazgo de 'agujeros' en el sistema migratorio del país norteamericano. Uno de ellos es el hecho de que los agentes fronterizos solo pueden detener a las familias enteras y a los niños que viajan sin adultos hasta por un plazo máximo de 22 días.

© Sputnik / Eliana Gilet Patrulla fronteriza de EEUU arresta a 7.000 migrantes en una semana

De esta manera, si los adultos detenidos no tienen antecedentes criminales, no pueden ser deportados a sus países de origen, especialmente si arriban de otros Estados que no sean México, como Guatemala u Honduras.

"Podemos detenerlos solo si tenemos plazas en un centro de acogida, sin embargo si no las hay, los agentes fronterizos los liberan en cuanto traspasan el control fronterizo", explicó.

Además, el interlocutor de Sputnik considera que la construcción de la pared fronteriza y la mejora de legislación estadounidense pueden ayudar a reducir el número de migrantes. Por ejemplo, según los datos del experto, en el 2018 se pudo disminuir su número en más de un 96% y en un 100% en los estados de California y Arizona.

"Sin embargo, sigo escuchando como varios congresistas demócratas dicen que el muro y los llamamientos de la Administración a la seguridad son un proyecto inútil. (…) Para alguien es inaceptable ver tal tasa de migrantes e ignorar el hecho de que necesitamos ayuda", lamentó.