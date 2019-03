EEUU extiende hasta 2020 TPS para inmigrantes de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador

"El Departamento de Seguridad Nacional anunció este jueves 28 de febrero que la validez de la documentación relacionada con el TPS para aquellos amparados bajo el programa provenientes de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador ha sido extendida automáticamente", confirmó la sede diplomática en su web oficial.

"Quienes están registrados en este programa no necesitan realizar ningún pago ni presentar solicitud para mantener sus beneficios hasta el 2 de enero de 2020, siempre y cuando no pierdan el estatus o sean declarados no elegibles", precisa el comunicado.

Esta medida responde a un fallo judicial preliminar emitido en el estado de California (oeste) en el caso "Ramos versus Nielsen", que prohíbe terminar el TPS hasta que los tribunales emitan una sentencia definitiva e inapelable, agrega la nota.

Este programa migratorio creado en 1990 concede permisos extraordinarios a los ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales, los cuales eran renovados automáticamente cada 18 meses.

Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió recortar paulatinamente el programa hasta su cancelación, prevista originalmente para septiembre de 2019, pese a las protestas de grupos defensores de los derechos de los migrantes.

Trump, defensor de la política de tolerancia cero ante la inmigración irregular, ordenó a los beneficiarios del TPS —la mayoría salvadoreños— optar por un nuevo estatus migratorio o abandonar el país.

"Este es un alivio, pero apenas es una pequeña curita temporal para nuestros hermanos en el exterior", tuiteó de inmediato el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, quien se reunió la semana pasada con la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kirstjen Nielsen.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento salvadoreño, Karina Sosa, valoró este logro, pero se comprometió a mantener el cabildeo en el Congreso de EEUU para garantizar la protección de los derechos de los connacionales en el país norteamericano.