Un comediante chileno provoca un 'ataque de comentarios' contra Trump aludiendo al color de su pelo (vídeo)

Durante su rutina el comediante chileno dijo que uno de sus pasatiempos es lanzar insultos a ciertos personajes famosos en sus redes sociales. Según explicó, su 'víctima favorita' es el mandatario estadounidense.

Entre los comentarios que le suele poner a las publicaciones de Donald Trump están insultos como "racista, discriminador o naranja", por el color del pelo del presidente de EEUU. Precisamente este color del pelo inspiró al comediante a llamar a Trump "cabeza de pichi", aludiendo a su similitud con el color de la orina.

Buen día head of pishi — mgpg (@miggus1981) 26 февраля 2019 г.

"Yo le pongo: Donald Trump cabeza pichi. Todos los días: hello cabeza pichi, Donald Trump good morning cabeza pichi. Un día me respondió. Nunca pensé. Como todos los días: cabeza pichi. Y de vuelta veo: ¿so what? (y qué, en inglés)", dijo el comediante.

Gus morning caeza pishi 😊 — Leandro Yefi (@leandroyefi) 26 февраля 2019 г.

caeza pichi — mari; (@sweetIikedun) 26 февраля 2019 г.

Poco después los internautas se unieron al particular ataque de Felipe Avello contra las redes sociales de Donald Trump, especialmente en Instagram. Ahora, entre los comentarios aparece constantemente la expresión de "cabeza de pichi".

