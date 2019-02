Los hackers que amenazaban con revelar la "verdad sobre el 11S" rompen el silencio

El equipo anónimo provocó un revuelo al asegurar que disponía de documentos robados a las aseguradoras y agencias gubernamentales que están relacionados con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ocurrido el 11 de septiembre de 2001.

La primera de las cinco fracciones anunciadas contenía 650 documentos de los 18.000 declarados. Aunque estos no parecían contener revelaciones escandalosas, el grupo aseguró que el resto de los archivos contiene información mucho más comprometedora y "verdadera" sobre las autoridades, las empresas y los servicios secretos involucrados.

Aunque la primera fracción no contenía ninguna información reveladora, sí contenía unos auténticos documentos del servicio de seguridad del aeropuerto y unos detalles de los pagos del seguro.

Unos días más tarde se publicó el segundo lote, que presuntamente fue revelado gracias a las donaciones públicas.

Después de ello, los piratas pasaron casi dos meses sin presentar nueva información, pero el 22 de febrero, el portal Motherboard informó que los integrantes de The Dark Overlord acababan de compartir las claves de decodificación para la tercera fracción de los datos.

Según el medio, el enlace desapareció pronto del sitio en el que fue publicado, pero la administración de Motherboard asegura que pudo descargar las claves y determinar si estas funcionaban.

El nuevo archivo contiene alrededor de 5GB de datos que incluyen 8.000 de correos electrónicos, según precisa el portal.

El hecho de que el enlace desapareciera de la red no parece ser sorprendente. Inicialmente, los hackers compartían sus mensajes a través de Twitter, pero la administración del servicio no tardó en bloquear la cuenta de The Dark Overlord. Así lo hicieron también otros tantos portales.

El grupo de piratas se dio a conocer 2016 por hackear centros médicos y luego publicar datos confidenciales de los clientes para obligar a las víctimas a pagar por su eliminación.

La infame filtración de una temporada completa de la serie de Netflix 'Orange is the New Black' se realizó para demostrarle a esa compañía que los tienen bajo la mira. Hasta ahora The Dark Overlord ha robado datos de más de 50 empresas.

