México continuará procesos vinculados al juicio contra 'El Chapo' Guzmán en EEUU

Sobre los nombres de expresidentes mexicanos que surgieron en el juicio, "de acuerdo a los procesos que puedan existir, el planteamiento es darle curso, no detener nada si existen denuncias, y si se presentan denuncias, atenderlas", dijo el jefe del Ejecutivo.

López Obrador agregó no obstante que someterá a un referéndum la cuestión de si deben ser acusados los expresidentes supuestamente vinculados al caso, y aclaró que su postura es pensar "hacia adelante".

Los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), además de altos jefes policiales y militares, fueron mencionados como destinatarios de sobornos por testigos durante los más de tres meses que duró el juicio, pero ellos han negado en forma categórica tales afirmaciones.

"Si queremos enjuiciarlos, haremos una consulta (…) si la gente dice 'vamos', vamos", respondió López Obrador.

Además: Experto: EEUU sentó en el banquillo a México durante juicio al 'Chapo'

El titular del Ejecutivo señaló que "quienes tomaron la decisión fueron los EEUU; somos respetuosos de los procesos legales" del país vecino.

"Mi postura es muy clara desde la campaña [electoral]; lo dije cuando tomé posesión de la presidencia: soy partidario de que pensemos hacia adelante, se debe de castigar errores del pasado; pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a la justicia, es evitar los delitos del futuro", afirmó el mandatario.

Por este motivo, llamó a iniciar una "nueva etapa, sin corrupción, sin impunidad", y no apostar a lo que se hizo durante mucho tiempo, esto es, "a estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba el país".

"Pero si queremos abrir los expedientes, empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos" en un referendo, dijo.

Enseñanzas de la condena

En cuanto al jefe narco que se escapó dos veces de prisiones mexicanas de alta seguridad, en 2001 y 2015, antes de ser recapturado y extraditado a EEUU, López Obrador dijo no desearle mal "a nadie".

© REUTERS / Joshua Roberts Senador Cruz insiste en que EEUU use fondos incautados a 'El Chapo' para muro fronterizo

"Me gustaría que quienes toman esos caminos [de la delincuencia], recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe de afectar a otros (…) no se le debe de causar daño al prójimo, y no hay que causarse daño a uno mismo y a los familiares, porque son, de una u otra forma, sufrimientos", expresó el presidente mexicano.

El mandatario añadió que el juicio a Guzmán debe ser una enseñanza, una lección "para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato no es la fama", sino estar bien con uno mismo, con la conciencia y el prójimo.

Te puede interesar: Testigo de juicio contra Guzmán: es imposible ser líder de un cartel sin ser violento

Esos valores morales serán los elementos de una campaña dirigida a los jóvenes, para enfrentar el aumento en el consumo de drogas, anunció.

© REUTERS / Jane Rosenberg Experto: EEUU sentó en el banquillo a México durante juicio al "Chapo"

"Tenemos que bajar el consumo de drogas y tenemos que atender a los jóvenes: y lo vamos a lograr porque hay opciones y alternativas para que no tomen en el camino de la delincuencia", aseguró López Obrador.

Guzmán Loera, de 61 años, fue condenado por los diez cargos por los que estaba acusado, incluyendo tráfico de narcóticos, utilizar armas de fuego para fomentar sus crímenes y conspiración para lavar dinero, por los cuales enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Fotos: La extravagante pistola con diamantes que puede inculpar al 'Chapo' Guzmán

El Cartel de Sinaloa adquiría drogas ilegales en Colombia, Ecuador, Panamá y el norte de México para venderlas en EEUU, negocio por el cual obtuvo unos 14.000 millones de dólares.