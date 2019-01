Trump: es difícil que haya acuerdo en Congreso para evitar otro cierre de Gobierno

"Le he dicho a mucha gente que no espero que salga mucho del comité", dijo Trump, en referencia a un panel del Congreso bipartidista que está trabajando para lograr un acuerdo, y añadió que "el problema es que si (los demócratas) no nos dan un muro, no funciona".

El comité comenzó a reunirse el miércoles en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de financiamiento que ahorraría al país otro cierre parcial del Gobierno.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump, atrapado en sus propias mentiras

Los congresistas aprobaron el viernes pasado una legislación para reabrir temporalmente al Gobierno después de que estuviera cerrado por 35 días, el más prolongado en la historia de EEUU.

El último cierre comenzó el 22 de diciembre pasado luego de que los demócratas se negaran a otorgar los 5.700 millones de dólares en fondos para construir un muro en la frontera de EEUU con México.

Ni Trump ni sus opositores demócratas en el Congreso parecen estar dispuestos a ceder terreno para poner fin a la disputa.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reiteró que los demócratas se negarían a respaldar cualquier legislación de financiamiento que incluya fondos para el muro.

Los líderes demócratas en el Congreso calificaron la propuesta del muro como "inmoral" y rechazaron las repetidas advertencias de Trump de que la migración ha llegado a un punto de crisis en la frontera sur de EEUU.

Trump ha amenazado con declarar una emergencia nacional para abordar lo que él llama una crisis por el crimen causado por las pandillas de inmigrantes, el tráfico de drogas y de personas.

Una emergencia permitiría a Trump ordenar a los militares que construyeran un muro con fondos de otras áreas del Gobierno federal.