EEUU asegura no desarrollar nuevas armas nucleares

PEKÍN (Sputnik) — Estados Unidos no desarrolla nuevas armas nucleares ni persigue nuevos objetivos en este ámbito, declaró la secretaria de Estado adjunta Andrea Thompson.

"Estados Unidos debe disponer de fuerzas nucleares modernas, flexibles y estables que estén seguras, lo que no quiere decir que EEUU esté creando nuevas armas nucleares o persiga nuevos objetivos nucleares en el mundo. No, no lo hacemos", dijo Thompson en la reunión de las cinco potencias nucleares en Pekín.

La diplomática subrayó que los países nucleares y no nucleares deberían cooperar para que el régimen de la no proliferación se mantenga durante décadas.

"Seguimos firmemente comprometidos con nuestras obligaciones en virtud del régimen de la no proliferación, todos debemos trabajar juntos", apostilló.

Thompson afirmó también que EEUU redujo su potencial nuclear en un 88% desde que terminó la guerra fría, mientras que "algunos países lo aumentaron".

"Algunos países violan sus obligaciones sobre control de armas y desarrollan sistemas de armas nuevos y desestabilizadores", expresó.

