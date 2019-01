Diputada de Comisión de Exteriores: México no defiende DDHH en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La postura de México ante la crisis en Venezuela no cumple con el mandato constitucional de defender la vigencia de los derechos humanos, dijo a Sputnik la legisladora Laura Rojas, integrante de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

"Uno de los principios constitucionales de nuestra política exterior es el respeto y promoción de los derechos humanos, que deben convivir con otros valores, como la no intervención", dijo la congresista, que también presidió la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en la anterior legislatura.

El presidente del Congreso mexicano elogia postura de su país y Uruguay sobre Venezuela

Rojas expuso que, frente a los autoritarismos que padecieron Chile, España y Cuba, durante las dictaduras de Augusto Pinochet, Francisco Franco y Fulgencio Batista, respectivamente, "México sí intervino a favor de las libertades y los derechos humanos".

En efecto, este país rompió relaciones con España y con Chile, "recibimos refugiados y exiliados de esos países, y apoyamos activamente a Fidel Castro para que llevara a cabo la Revolución Cubana" que triunfó en 1959, reseñó la legisladora del opositor Partido Acción Nacional (PAN), de centroderecha.

"El límite del principio de intervención es el derecho de las personas a la vida y a sus derechos universales, que ahora están oprimidos en Venezuela", afirmó la legisladora experta en la historia de la diplomacia.

En la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador "existe una contradicción con la historia de la diplomacia mexicana contra regímenes dictatoriales", apuntó.

México está dispuesto a contribuir a un proceso de paz y de diálogo en Venezuela

Recordó que la diplomacia mexicana "fue consistente en contra de regímenes autoritarios, violadores de derechos humanos, pero los gobernantes actuales lo cambia porque son admiradores de Nicolás Maduro (presidente venezolano), como lo dicen varios dirigentes de su partido", el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de izquierda nacionalista.

"No es verdad que la postura ante Venezuela respete los principios constitucionales, porque solo leen una parte de la Constitución, la no intervención y autodeterminación de los pueblos, que por cierto son copiadas de la Carta de Naciones Unidas, no la inventamos los mexicanos", como insinúa el mandatario, prosiguió.

El Artículo 89 de la Constitución "se tiene que leer de manera integral, como parte de un entramado del derecho internacional, del cual somos parte, que viene de Naciones Unidas, que también lo copiamos", insistió.

"Tomar una posición intermedia, tibia y mediocre es injustificado, es contraria a nuestra tradición de protección de las víctimas", puntualizó.

México y Uruguay llamaron a todas las partes dentro y fuera de Venezuela, a buscar "una solución pacífica y democrática", junto con la ONU, la Unión Europea (UE) y los Gobiernos de España y Portugal, "en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz" en Venezuela.

"No es cierta la sintonía con la Unión Europea"

Acerca de esa postura conjunta, Rojas apuntó que "la supuesta sintonía con la UE no existe, porque el Consejo de Europa habló de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, y no hay una posición única entre los países europeos".

Maduro emite una declaración en Caracas

Por ejemplo, mencionó que el presidente francés, Emmanuel Macron, "y varios países miembros de la UE están a favor de reconocer este movimiento, y el propio Parlamento Europeo ha hecho un serio cuestionamiento a la legitimidad de Maduro", desde las controvertidas elecciones de 2018.

La postura europea mayoritaria "es a favor de la democracia y las libertades, de los derechos humanos, del restablecimiento del orden constitucional y contra Maduro, no veo una convergencia con nuestra posición", enfatizó.

La posición intermedia que defiende la Cancillería "es la salida fácil, para no comprometerse con una causa humanitaria", prosiguió.

El canciller Marcelo Ebrard juró con cumplir los principios de la Carta Magna ante el Senado, "pero está en claro incumplimiento, más allá de convicciones personales, tiene una obligación constitucional, están haciendo lo contrario", advirtió.

La diplomacia no puede ignorar que en Venezuela "se persigue, encarcela y tortura a la oposición, se desconoce a un órgano parlamentario elegido democráticamente, se creó de manera artificial un órgano paralelo ilegitimo, la Asamblea Nacional Constituyente, y se generó pobreza y un éxodo masivo, que creó un crisis regional", subrayó.

Finalmente, recordó que Ebrard cambió la política exterior cuando se abstuvo de votar una resolución del Grupo de Lima, de 14 países americanos para desconocer la presidencia de Maduro, y no apoyó las resoluciones en la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua y Venezuela.

"Con esas posturas, es falso que nos apeguemos a los principios constitucionales; la única explicación es que muchos integrantes de Morena son ideológicamente afines con el chavismo venezolano y Maduro", puntualizó.

La llamada "Doctrina Estrada" de 1930 en la Constitución mexicana proclama seis principios: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales, igualdad jurídica de los Estados, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y lucha por la paz y la seguridad internacionales.