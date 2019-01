EEUU pedirá en breve a Canadá la extradición de la ejecutiva de Huawei

"Me informaron de que [el Departamento de Justicia de EEUU] pasará a la siguiente etapa; no hay indicios de que no lo hagan", dijo el diplomático a la cadena CNN.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Canadá dijo que de momento no fue recibida la solicitud oficial de extradición, la fecha límite para enviarla es el 30 de enero.

La hija del fundador de Huawei y ejecutiva financiera de esta empresa de telecomunicaciones, Meng Wanzhou, fue detenida en Vancouver el 1 de diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos.

El 11 de diciembre, Meng Wanzhou obtuvo la libertad bajo fianza pero permanece en Canadá, bajo vigilancia electrónica y física, a la espera de que la justicia canadiense decida sobre su extradición a EEUU por presuntas violaciones de las sanciones impuestas por Washington a Irán.