Lo que vincula al cierre del Gobierno de EEUU con el 11S

La suspensión de los servicios no esenciales del Gobierno de EEUU no solo afecta a la economía del país y a los 800.000 funcionarios federales que no reciben su salario, sino también al ciudadano de a pie, dado que puede provocar un colapso del Gobierno, explica Paul Light en su artículo para The Washington Post.

Según el experto, este 'shutdown' "ya ha activado muchos de los gatillos burocráticos" que contribuyeron a los ataques terroristas del 11S y que más tarde llevaron a una serie de problemas: la reacción demasiado lenta a la llegada del huracán Katrina en 2005, la crisis financiera de 2008, la explosión y el derrame de petróleo en la plataforma Deepwater Horizon en 2010, la aparición de ISIS. Esta es solo una lista incompleta de las falencias del Gobierno estadounidense.

Todo esto es el resultado de errores simples en el trabajo del Ejecutivo estadounidense que podrían haberse evitado con un análisis de alternativas, afirma Light.

El actual cierre parcial del Gobierno ha socavado la prevención de los posibles problemas al crear "una ola de incertidumbre con amenazas a largo plazo en muchas facetas de la vida", advierte el autor.

Lo único que se interpone entre los ciudadanos y las fallas en la lucha contra el fraude financiero, el mantenimiento de la seguridad alimentaria y la seguridad en los viajes aéreos son aquellos escasos funcionarios que siguen trabajando, asegura Ligth.

Además, el cierre del Gobierno comenzó en el peor momento posible, ya que diciembre y enero son meses cruciales para reclutar a los empleados de nivel inicial para el año que comienza. Y ahora este período fue desaprovechado, lamenta Light.

Asimismo, el cierre del Gobierno demostró la falta de liderazgo efectivo en toda la jerarquía federal, afirma Light.

Según el experto, la estructura del Gobierno estadounidense tiene más niveles administrativos que nunca, con una cantidad récord de jefes en cada nivel. Sin embargo, la Administración Trump no hace nada para racionalizar esta "cadena de mando peligrosamente débil".

Estas fallas en la política, la capacidad y la gestión reflejan la falta de la imaginación de todo el Gobierno. El Congreso y los presidentes han mostrado poco interés a lo largo de los años en la planificación a largo plazo.

El primer paso de Washington para reducir el riesgo de cometer errores graves sería poner fin al 'shutdown', concluye el autor.