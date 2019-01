Casa Blanca considera cancelar viaje de Trump a Davos por cierre federal

La Casa Blanca ahora está sopesando la cancelación del viaje de Trump a Davos este mes para asistir al foro anual si el cierre del Gobierno (suspensión de los servicios no esenciales) no se resuelve para el 22 de enero, dijo el diario The Wall Street Journal, citando a funcionarios de la administración que no identificó como sus fuentes.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Trump asistirá a Foro Económico Mundial en Davos en enero de 2019

Si el Congreso no ha actuado para aprobar el financiamiento federal para ese entonces, unos 800.000 trabajadores gubernamentales habrán pasado 32 días sin cobrar, y la mayoría de las agencias federales solo tendrán operaciones limitadas, según el diario.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, ambos demócratas, dijeron a los reporteros el miércoles que Trump golpeó la mesa y abandonó una reunión sobre la financiación de un muro en la frontera con México, diciendo que si ellos no consideraban su propuesta no había nada que discutir.

Sin embargo, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo a periodistas que los demócratas habían tergiversado lo que sucedió en la reunión y calificó de vergonzosa su versión.

© Sputnik / Irina Kalashnikova Trump califica reunión con demócratas por cierre del Gobierno como “pérdida de tiempo”

En un proyecto de resolución presentado ante el Congreso legislativo, que habilita los fondos para el Ejecutivo hasta el 8 de febrero, la administración de Trump añadió una enmienda que prevé una partida de más de 5.000 millones de dólares para construir una muralla en la frontera con México destinada a frenar el ingreso de indocumentados.

Ante la resistencia de legisladores demócratas de aprobar la enmienda, el mandatario ordenó el 22 de diciembre el cierre parcial del Gobierno, que implica la suspensión de servicios públicos no esenciales.

La construcción de la valla en la frontera sur fue una de las principales promesas de campaña de Trump.