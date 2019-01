Baja número de niños en centro de migrantes de Texas

"Nuestro objetivo es cerrar Tornillo lo más rápido posible pero de la forma más segura. Hasta esta semana, aproximadamente 850 niños no acompañados se encuentran en las instalaciones temporales de Tornillo. No se está colocando más niños no acompañados en Tornillo", dijo Wolfe.

Trump responsabiliza a los demócratas por la muerte de los niños migrantes

Unos 2.300 niños migrantes fueron retenidos en la instalación hasta el 25 de diciembre debido a la política de separación de familias implementada por las autoridades, según una hoja informativa del HHS.

El lugar donde se levantaron enormes tiendas de campaña en la ciudad de Tornillo, Texas (sur), se inauguró en junio en un intento por lidiar con la llegada de niños migrantes que cruzaban la frontera de México hacia EEUU sin un padre o tutor, dijo el departamento.

Cerca de 6.200 niños migrantes, que no tenían un tutor o padre cuando cruzaron la frontera, fueron enviados a Tornillo y más de 3.900 fueron liberados de la instalación, dijo el HHS.