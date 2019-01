El asesor de seguridad de Trump llega a Israel para hablar de Siria

© AFP 2018 / Delil Souleiman EEUU: no tenemos cronograma para retirada de tropas de Siria

Bolton, que se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló antes de aterrizar en Israel que Siria no debería ver la retirada de tropas estadounidenses del país como un pretexto para usar armas químicas.

"No hay absolutamente ningún cambio en la posición de EEUU en contra del uso de armas químicas por parte del régimen sirio y no hay cambio en nuestra posición", señaló Bolton a un grupo de periodistas que le acompañaban en su vuelo a Tel Aviv, según informó el diario digital israelí The Times of Israel.

"Cualquier uso de armas químicas tendría una respuesta muy fuerte, como hemos hecho dos veces antes. Así que el régimen de Asad no debe hacerse ilusiones sobre esa cuestión", añadió el asesor de seguridad de EEUU.

Bolton, que visitará también Turquía, centrará sus esfuerzos en Siria y en "cómo EEUU trabajará con los aliados y socios para prevenir el resurgimiento de Daesh (grupo terrorista proscrito en Rusia), apoyará a los que lucharon con nosotros contra Daesh y contrarrestará el comportamiento maligno iraní en la región", según afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Garrett Marquis.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, realizará la próxima semana una gira por ocho países de Oriente Medio con un objetivo similar.