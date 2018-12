Casa Blanca: Trump no firmará ley de gastos sin fondos para muro fronterizo

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente Donald Trump no está a favor del cierre del Gobierno, pero tampoco tiene intenciones de firmar un proyecto de ley de gasto que no ponga en primer lugar la seguridad fronteriza de EEUU, dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

"El presidente no quiere que el Gobierno permanezca cerrado, pero no firmará una propuesta que no priorice la seguridad de nuestro país", según el comunicado.

