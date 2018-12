México admitirá en forma temporal a migrantes deportados por EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México anunció que admitirá temporalmente y "por razones humanitarias" a inmigrantes deportados por EEUU que no son ciudadanos mexicanos, mientras aguardan el desarrollo de su proceso migratorio ante las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de México "autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de EEUU que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada, o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país [EEUU], y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio estadounidense", dijo la Cancillería en un comunicado.

/

La medida fue tomada tras la decisión del Gobierno estadounidense de implementar su Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señalaron que "las acciones que tomen los gobiernos de México y de EEUU no constituyen un esquema de Tercer País Seguro, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México".

A las 8:00 de la mañana locales de este 20 de diciembre (14:00 GMT), el Gobierno estadounidense comunicó al Gobierno mexicano que el departamento de Seguridad Interna de EEUU de América implementará una sección de su ley migratoria (la sección 235 b — 2c) que le permitiría enviar a México a extranjeros no mexicanos durante su proceso migratorio o pedido de asilo en EEUU, informa la cancillería.

Te puede interesar: Un día con un migrante de la segunda caravana que sueña con entrar a EEUU (fotos, vídeo)

© REUTERS / Edgard Garrido ¿Qué esperar de la relación entre AMLO y Trump?

La aceptación temporal humanitaria y oras medidas, están dirigidas a "facilitar el seguimiento de las solicitudes de asilo en EEUU, sin que eso implique obstáculo alguno para que cualquier persona extranjera pueda solicitar refugio en México", aclara el documento de la secretaría de Exteriores mexicana.

Sin embargo, México reafirma "su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio", en ejercicio de su política migratoria.

Al mismo tiempo el Gobierno de México reitera que toda persona extranjera deberá observar la ley nacional mientras se encuentre en su territorio.

Esquema

El Consultor Jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Alday González, precisó que el Gobierno de México no aplicará el esquema de "tercer país seguro" al admitir temporalmente "por razones humanitarias" a migrantes deportados por EEUU que no mexicanas.

© AFP 2018 / Armend Nimani Migraciones: una revolución mundial en marcha

Actividad de EEUU

"La media unilateral [deportación de EEUU] encuentra una medida soberana [de México], es el encuentro de dos sistemas jurídicos que pueden dar protección a personas que enfrentan situaciones difíciles en sus países; pero no es un esquema de 'tercer país seguro', hay diferencias muy importantes", porque los migrantes no estarán bajo custodia mexicana, tendrán libertad de continuar o no su proceso de asilo en EEUU, solicitar refugio en México, o pedir retorno asistido a sus países, preciso el funcionario de la Cancillería en conferencia de prensa.

Los inmigrantes que llegaron a EEUU sin documentos por la frontera sudoccidental serán enviados de regreso a México, donde deberán esperar hasta que se resuelvan en los tribunales sus solicitudes de asilo, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

"Con efecto inmediato, los individuos que lleguen o ingresen a EEUU desde México, ilegalmente o sin la adecuada documentación, serán devueltos a México por el periodo de duración de sus procedimientos de inmigración", afirmó.

La nueva política fue hecha pública minutos antes de que Nielsen se dispusiera a testificar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso legislativo.

La funcionaria señaló que la práctica conocida como "pescar y liberar" en relación con los migrantes, será reemplazada por una de "pescar y devolver".

"Los extranjeros que intenten hacerle trampas al sistema para ingresar a nuestro país ilegalmente ya no podrán desaparecer en EEUU, donde muchos se ausentan de sus audiencias ante los tribunales. En cambio, esperarán la decisión del tribunal de inmigración mientras estén en México", dijo Nielsen.

La secretaria de Seguridad Nacional añadió que el Gobierno mexicano tomó la decisión independiente de implementar las medidas esenciales para estos migrantes de su lado de la frontera.