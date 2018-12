“Roma” y “Pájaros de Verano” figuran en preselección de Oscar a mejor película extranjera

Los organizadores dieron a conocer el 17 de diciembre los preseleccionados en nueve categorías, semanas antes de anunciar los candidatos definitivos el 22 de enero de 2019 para la entrega de premios que se realizará en Los Ángeles el 24 de febrero.

"Roma", ganadora del León de Oro de Venecia este año, ha conquistado al público y la crítica en las últimas semanas, poco antes de su estreno mundial en la plataforma Netflix el 14 de diciembre.

La película, rodada en español y en blanco en negro, es en parte autobiográfica y ambientada en la década de 1970 trata sobre una trabajadora doméstica de origen indígena que cuida a los hijos de una familia de clase media en la Ciudad de México.

En el premio más reciente, "Roma" fue elegida como la mejor película de 2018 el 17 de diciembre por la Sociedad de Críticos Cinematográficos de Seattle (EEUU, oeste) y Cuarón ganó en la categoría de mejor director.

En tanto, la cinta colombiana "Pájaros de Verano", una coproducción con México, Francia y Dinamarca, llega a la preselección tras ganar el premio Coral de ficción en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y con las expectativas de ser una producción del equipo responsable de "El abrazo de la serpiente", la primera película del país sudamericano nominada a un Oscar.

El filme, dirigido por Cristina Gallego y Ciro Guerra y hablado en idioma wayú (una lengua amerindia originaria de la península de La Guajira, en el este), cuenta la historia de una familia wayú en la época en que la exportación de marihuana a EEUU vivía un auge a finales de la década de 1970, que ve peligrar sus tradiciones tras haber ingresado en el negocio de la droga.

Las películas latinoamericanas compiten en la categoría con la danesa "The Guilty", la alemana "Never Look Away", la japonesa "Shoplifters", la kazaja "Ayka", la libanesa "Capernaum", la polaca "Cold War" y la surcoreana "Burning".

En la categoría de corto documental fue preseleccionado el trabajo "Los Comandos" sobre los trabajadores de emergencia médica Los Comandos de Salvamento de El Salvador.