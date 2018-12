Audiencia de rusa María Bútina ante justicia de EEUU se pospone hasta el 13 de diciembre

"La audiencia prevista para el 12 de diciembre de 2018 a las 15:15 (20:15 GMT) se suspende. La audiencia se programa ahora para el 13 de diciembre de 2018 a las 10:30 (15:30 GMT)", dice el documento de la corte.

© AP Photo / Ciudadana rusa Bútina se declarará culpable de delito que implica hasta 6 meses de prisión

El documento no explica el motivo del cambio de horario, ni proporciona otros detalles.

Tanto los abogados de Bútina como los fiscales federales solicitaron la audiencia en la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito de Columbia para que la acusada pueda cambiar la declaración de culpabilidad en su caso.

Bútina previamente se declaró "no culpable" de los cargos de conspiración y de no registrarse como agente extranjero, insistiendo en que no hizo nada malo.

Rusia también ha dicho que los cargos contra Bútina son completamente infundados.

Temas relacionados: Putin niega vínculo de la rusa Bútina con los Servicios de Inteligencia rusos

Reportes de medios estadounidenses en los últimos días señalaban que Bútina cambiará su declaración de culpabilidad como parte de un acuerdo que alcanzó con los fiscales federales y por el que recibiría una sentencia reducida a cambio de cooperar en sus investigaciones en curso.

Anteriormente, NBC News informó que Butina se declararía "culpable" de los cargos de conspiración que conllevan penas de prisión recomendadas de cero a seis meses.

El lunes, ABC News informó que Bútina admitiría haber conspirado con un funcionario del Gobierno ruso y al menos otra persona para establecer líneas de comunicación con personas que tienen influencia en la política estadounidense.

Ambos medios de comunicación citaron copias del acuerdo de culpabilidad, que dijeron haber obtenido antes de la audiencia.