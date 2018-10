Washington chantajea a SWIFT para que haga lo que le ordenó

La Administración Trump sigue con sus planes de reducir a cero los ingresos de Irán por la venta de hidrocarburos. En una entrevista con la agencia Reuters, el secretario del Tesoro afirmó que Washington está negociando con SWIFT la desconexión de Teherán del sistema de pagos interbancarios.

"Puedo asegurar que nuestro objetivo es impedir que ocurra cualquier transacción sancionada, sea por medio de SWIFT o algún otro mecanismo", detalló.

No obstante, EEUU no posee la mayoría en el consejo directivo de SWIFT, así que no puede ordenar la desconexión unilateralmente. Reuters sugiere que la Administración Trump podría introducir restricciones contra el propio sistema hasta que cumpla lo solicitado por Washington.

Mnuchin comentó también que EEUU no va a otorgar muchas exenciones de este régimen de sanciones contra Teherán, salvo para los países que reduzcan sus compras de crudo iraní "de una manera muy considerable".

El secretario del Tesoro se mostró seguro de poder reducir las exportaciones iraníes a cero, y opinó que los precios de los hidrocarburos no van a crecer de una manera significativa ya que "el mercado se ha ajustado a las reducciones inminentes".

Las nuevas sanciones entrarán en vigor el 4 de noviembre. La razón formal para su reintroducción es el abandono unilateral por EEUU del acuerdo nuclear con Irán, pactado con la participación de otras cinco potencias globales; sin embargo, Reuters señala que las sanciones buscan también "acabar con la implicación de Irán en los conflictos regionales en Siria, Yemen e Irak, así como con su programa de misiles balísticos".

Según Mnuchin, "la presión económica [contra Irán] será muy dura en los próximos dos años".

El uso de SWIFT, una plataforma crucial para el sistema financiero internacional, con fines políticos por EEUU hace años preocupó a otros países que corren el riesgo de enfrentarse con Washington.

Aunque SWIFT se declara políticamente neutro, eso no siempre ha sido cierto y es por ello que Rusia China completaron el desarrollo de sistemas análogos a nivel nacional para usarlos en caso de una desconexión forzosa.

En Europa también ya están pensando en crear un mecanismo de pagos invulnerable a los ataques de EEUU, y en particular para preservar el acuerdo nuclear con Teherán dado que los firmantes europeos del documento no están del lado de Washington en esta nueva cruzada anti-iraní.

