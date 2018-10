Trump se niega a gastar billones de dólares para mitigar el cambio climático

A la pregunta de si el cambio climático es un engaño, Trump dijo: "Creo que algo está sucediendo. Algo está cambiando y volverá a ser (como antes) de nuevo. No creo que sea un engaño, creo que tal vez haya una diferencia. Pero no sé si es el resultado de la actividad humana. Le diré una cosa. No quiero dar billones y billones de dólares. No quiero perder millones y millones de empleos. No quiero que me pongan en desventaja"

Salida de EEUU de Acuerdo de París sobre cambio climático no ha surtido efecto

El presidente aclaró que no está negando el cambio climático. "Pero bien podría haber una marcha atrás. Ya sabe, estamos hablando de más de un millón… de años. Dicen que hubo huracanes mucho peores que Michael que acabamos de tener", matizó.

Sobre los científicos que advierten de las graves consecuencias del cambio climático, Trump señaló que "tienen una agenda política muy grande".

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) urgió el 8 de octubre a tomar medidas "rápidas y de gran alcance" para limitar el calentamiento global a 1,5 °C en lugar de 2 °C, diferencia clave que prevendría la desaparición de ecosistemas enteros y otros impactos graves en el clima global.

EEUU dispuesto a reconsiderar su adhesión al Acuerdo de París sobre cambio climático

Desde que Trump asumió la presidencia de EEUU, el país abandonó varios acuerdos aprobados por la Administración del presidente anterior, Barack Obama, entre ellos el Acuerdo de París sobre el clima.

Senador chileno: Piñera debe insistir a Trump para combatir el cambio climático

Trump anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo el 1 de junio de 2017, cumpliendo así una de sus promesas de campaña.

El Acuerdo de París fue firmado por 194 países, entre ellos Estados Unidos, en 2015.

El pacto busca obtener suficientes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura media del planeta suba más de dos grados centígrados respecto de los niveles preindustriales (1880-1899).