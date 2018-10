La insólita confesión de Melania Trump: "Soy la persona más acosada del mundo"

La primera dama de EEUU está bajo la lupa constantemente: cada vez que se presenta en público, su elección de vestimenta, sus gestos y sus palabras suelen ser criticados, por ser considerados muchas veces desafortunados.

"Podría decir que soy la persona más acosada del mundo", dijo Melania Trump al ser consultada en una entrevista con ABC News por qué abraza de manera tan vehemente la cruzada contra el 'cyberbullying' en su campaña 'Be Best' (en inglés, 'sé mejor').

© REUTERS / CARLOS BARRIA El 'hábito tóxico' de Donald Trump contra el que lucha sin descanso Melania

Y abundó que si no fuera la más acosada, seguramente podría "ser una de ellas", a la luz de lo que las personas dicen sobre su persona.

La entrevista con ABC fue en el marco de su viaje a África. En esta visita, su atuendo fue objeto de polémicas, primero porque la elección de un sombrero recordaba a la indumentaria de la época de la colonia. Luego, similares piezas de indumentaria utilizadas en otras escalas fueron objeto de risas en redes sociales.

No es la primera vez que algo así sucede. Por ejemplo, en agosto de 2017, cuando la ciudad de Houston se vio gravemente inundada por la tormenta Harvey, la primera dama utilizó tacones de aguja. Más recientemente, en una visita a un centro de refugio para niños migrantes llevó un tapado que con un estampado poco feliz: "'Realmente no me importa, ¿y a ti?", rezaba la frase dibujada en la tela.