Huracán Michael se fortalece a categoría 3 en su camino hacia EEUU

"Los vientos máximos sostenidos se incrementaron a casi 195 kilómetros por hora con rachas más fuertes. Michael es un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Se espera que se fortalezca más, y se prevé que sea un gran huracán cuando toque tierra en Florida" en las próximas horas, informó el CNH.

El huracán Michael tocará tierra en la región noroccidental de Florida en las próximas horas y podría ser la tormenta más devastadora para la zona en décadas, advirtió el gobernador del estado, Rick Scott, en mensajes en su cuenta de la red social Twitter.

"El huracán Michael estará aquí HOY. Esta es la ÚLTIMA POSIBILIDAD de prepararse para esta tormenta monstruosa y mortal. El estado no está tomando esta tormenta de forma ligera y tampoco debería hacerlo ninguna familia", dijo el gobernador en Twitter luego de brindar una conferencia de prensa sobre la situación ante la llegada del fenómeno climático.

El Huracán Michael estará aquí ESTA NOCHE. Esta es su ULTIMA OPORTUNIDAD para prepararse para esta tormenta monstruosa y mortal. El estado no está tomando esta tormenta a la ligera y ninguna familia debería hacerlo. — Rick Scott (@FLGovScott) October 9, 2018

​Scott añadió que ante los pronósticos de daños devastadores pidió al presidente Donald Trump que declarara el estado de emergencia en Florida para así poder acceder a fondos federales.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Trump llama a residentes del estado de Florida a protegerse por llegada de huracán Michael

"No puedo enfatizarlo lo suficiente. Se prevé que el huracán Michael sea la tormenta más destructiva en afectar la zona noroccidental de Florida en décadas. Representará una amenaza para la vida y será extremadamente peligrosa. No pueden esconderse de esta tormenta. Podrán reconstruir sus casas, pero no podrán reconstruir su vida", dijo el gobernador.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) dijo el martes en su informe de las 21:00 GMT que Michael cobró fuerza y se localizaba a 435 kilómetros de la zona noroccidental de Florida con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

El CNH dijo que "el ojo del peligroso huracán Michael se mueve hacia el norte sobre el este del Golfo de México. Se espera marejada ciclónica, vientos con fuerza de huracán y lluvias fuertes que ponen en riesgo la vida de los habitantes a lo largo de la costa noreste del Golfo".

Más: Tormenta tropical Michael amenaza a Cuba

Michael perderá fuerza luego de que toque tierra y se mueva sobre el sureste de EEUU, dijo el CNH.