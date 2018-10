Presidente de EEUU critica a la FED por suba demasiado rápida de tasas de interés

"Creo que no debemos ir tan rápido; quiero poder pagar las deudas (…) No me parece necesario que vayamos tan rápido", dijo el presidente al contestar preguntas de periodistas en el jardín de la Casa Blanca antes de viajar hacia Iowa (centro-oeste).

La Reserva Federal, que maneja en forma autónoma la política monetaria y tiene un mandato del Congreso de controlar la inflación y el desempleo, elevó la tasa básica el 27 de septiembre en 25 puntos básicos a un rango de 2 a 2,25%.

Ese mismo día el mandatario manifestó su descontento.

"Desafortunadamente, aumentaron las tasas porque estamos muy bien. No estoy contento con eso", dijo Trump.

Trump señaló que la economía estadounidense está en una mejor condición de lo que había proyectado, pero dijo que preferiría pagar la deuda o crear más empleos, "hacer más cosas con el dinero".

La Reserva Federal comenzó a aumentar gradualmente las tasas de interés en diciembre de 2015 y ha aumentado su índice de referencia siete veces desde entonces.