Asesinan a balazos a periodista mexicano cerca de la frontera con Guatemala

"Estamos en la fase de investigación del asesinato del periodista que había trabajado en el semanario Enfoque, su esposa resultó herida en el atentado a balazos en Cacahoatán", localizado a 20 kilómetros de Tapachula y a cinco kilómetros de la línea fronteriza, dijo el portavoz de la organización que toma su nombre del artículo sobre libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

© REUTERS / Mike Segar Alto comisionado de la ONU condena homicidio de periodista en el sur de México

Rodríguez explicó que los defensores de derechos humanos en la zona aún están corroborando las informaciones disponibles.

"Todavía no tenemos muchos datos, no sabemos si seguía activo como periodista", explicó el vocero de la organización no gubernamental defensora de la libertad de prensa.

El portal del periódico Excélsior sostuvo que el periodista era "activista y propietario" del mencionado semanario y fue asesinado en una pequeña cantina cerca de la frontera sur.

La pareja desayunaba después de acudir a la escuela de sus hijas, y fue agredida por dos hombres que se trasladaban en una motocicleta.

El 22 de septiembre pasado el periodista Mario Gómez Sánchez fue asesinado en Yajalón, otro municipio de Chiapas, localizado a unos 80 kilómetros de la frontera con Guatemala, en un modus operandi similar, por dos motociclistas armados.

© REUTERS / Edgard Garrido México, un país "desastroso" para ejercer el periodismo

Con este asesinato suman 10 los periodistas asesinados en México a lo largo de este año.

Además continúa desaparecido desde enero el reportero Agustín Silva.

Durante 2017 fueron asesinados al menos 12 periodistas, es decir un promedio de un homicidio al mes.

El 24 de septiembre la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció que "la violencia contra periodistas no cesa" en este país latinoamericano.