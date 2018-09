"EEUU se aleja de la comunidad internacional con su nueva política de combate a las drogas"

"Esto coloca a EEUU y a la administración (del presidente Donald) Trump fuera de la OEA y fuera de los acuerdos que la comunidad internacional, incluido EEUU, ha firmado", dijo Romani, quien fue representante permanente de Uruguay ante la OEA entre 2012 y 2015.

© REUTERS / Miguel Lo Bianco Delegados de EEUU viajan a Colombia para aumentar cooperación en lucha antidrogas

El medio estadounidense The Intercept divulgó un documento del Gobierno de EEUU en la que se llama a los países a sumarse a una nueva guerra contra las drogas.

El documento, titulado "Llamado global a la acción sobre el problema de las drogas en el mundo", está basado en cuatro ejes.

Estos son reducir la demanda de drogas ilegales a través de la educación, la sensibilización y la prevención del abuso; ampliar los esfuerzos para el tratamiento de quienes consumen drogas para salvar vidas; fortalecer la cooperación internacional en el sector judicial, en el de las fuerzas de seguridad y en el de la salud, y cortar el suministro de drogas ilegales atacando la producción y su distribución.

Además: Colombia extradita a EEUU ocho connacionales por delitos de narcotráfico

"El texto de la propuesta no tiene nada nuevo, y está en abierta contradicción con el plan de acción hemisférico votado por EEUU en la OEA y el documento final de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas de 2016, votado por EEUU", alegó Romani.

Según The Intercept, el documento fechado el 31 de agosto fue enviado a las autoridades de varios países, a las que se invita a firmar el texto, advirtiendo que su contenido "no está abierto a la negociación".

La concreción del acuerdo se realizaría este lunes en Nueva York, en la víspera del inicio del debate general del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Romani, que dirigió las políticas de drogas de Uruguay entre 2005 y 2011 y entre 2015 y 2016, sostuvo que la iniciativa de EEUU son "palabras huecas", que no tienen "absolutamente nada de original".

Radio: ¿Fracasó la guerra contra las drogas en Colombia?

"Que el señor Trump y la administración de EEUU no nos venga a dar ejemplos ni enseñanzas de nada en un documento que no se puede discutir, y que vaya a ver en su propia casa lo que está haciendo este enfoque prohibicionista, absurdo, anti derechos humanos, antihumanitario, que no tiene en cuenta los acuerdos que los propios EEUU han firmado", criticó.

Colombia

De acuerdo a The Intercept, entre los países "invitados" por EEUU a sumarse a su iniciativa están algunos de los que tienen medidas más severas para el combate al narcotráfico, como China, Arabia Saudí, que contemplan la pena de muerte para delitos vinculados a las drogas y que la han aplicado al menos hasta el año pasado.

Otro de los países invitado es Colombia, donde EEUU comenzó a implementar en 1999 el Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, conocido popularmente como Plan Colombia, con el objetivo de combatir al narcotráfico y la guerrilla a partir de un incremento del poder de las fuerzas de seguridad y la eliminación forzosa de los cultivos de coca.

Además: Presidente colombiano buscará eliminar más 140.000 hectáreas de coca

A principios de 2016, el fracaso del plan y la inminencia de un acuerdo de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se firmaría en noviembre de ese año, dio lugar a un cambio de enfoque.

© AP Photo / Louis Lanzano Nuevo acuerdo con la DEA "refuerza la Guerra contra las Drogas en México"

El Plan Colombia pasó a ser Paz Colombia, iniciativa centrada en apoyar la etapa de posconflicto que se avecinaba.

Sin embargo, la asunción de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia el pasado 7 de agosto amenaza con hacer regresar al país a una política antinarcóticos enfocada casi exclusivamente en el aspecto represivo.

"Es una lástima, porque el actual mandatario colombiano está cegado por una visión fascistoide de la vida, y desgraciadamente va a echar por tierra todo un costoso camino que los colombianos han seguido para lograr la paz, también en el terreno de las drogas", observó Romani.

El embajador fue uno de los principales impulsores de la ley del cannabis en este país sudamericano, que reguló la producción, comercialización, tenencia y usos de la marihuana.

Esa ley convirtió a Uruguay en el primer país del mundo en crear un mercado regulado de marihuana.