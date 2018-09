Vicefiscal general de EEUU propuso grabar en secreto a Trump y destituirlo

WASHINGTON (Sputnik) — El vicefiscal general de EEUU, Rod Rosenstein, propuso el año pasado realizar escuchas secretas al presidente Donald Trump e invocar una enmienda de la Constitución para declararlo incapaz y destituirlo, informa el diario The New York Times.

Rosenstein hizo esas sugerencias a empleados del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) poco después de que Trump despidiera al entonces director del FBI, James Comey, señaló el periódico, citando a funcionarios de Gobierno que pidieron mantener el anonimato.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Peor que un 'impeachment': qué podría perder Trump si se queda en la Casa Blanca

En una declaración enviada al diario, el vicefiscal negó enérgicamente la versión y acusó al medio de citar fuentes "tendenciosas" que "promueven su propia agenda personal".

Sin embargo, una fuente del Departamento de Justicia le indicó al diario que una persona del Gobierno en efecto escuchó a Rosenstein hacer la propuesta de grabar a Trump, pero aclaró que había sido solo un comentario sarcástico.

Funcionarios declararon al periódico que Rosenstein dijo que la grabación serviría para exponer la disfunción en la Casa Blanca, incluido el proceso de contratación de un nuevo director del FBI, que el propio Trump dirigía en ese momento.

Te puede interesar: Trump pide al Times que revele identidad de columnista que escribió artículo en su contra

No obstante, nadie siguió las sugerencias del vicefiscal, según The New York Times.