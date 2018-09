EEUU hará todo lo que pueda para proteger a ciudadanos y aliados de la "injusta" CPI

Estados Unidos está decidido a usar todos los instrumentos posibles para defender a sus ciudadanos y aliados de la injusta persecución de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo Bolton.

"Estados Unidos usará todos los medios que sean necesarios para proteger a sus ciudadanos y a aquellos de países aliados de la injusta persecución de esta corte ilegítima", dijo Bolton.

© AP Photo / Mike Corder La Corte Penal Internacional, impotente ante los crímenes de guerra de EEUU

El consejero del presidente Donald Trump añadió que "no cooperaremos con la CPI, no le suministraremos asistencia a la CPI y ciertamente no nos sumaremos a ella".

"Vamos a negociar incluso más acuerdos bilaterales y vinculantes para prohibir a más países la entrega de personas estadounidenses a la CPI. Y nos aseguraremos de que aquellos ya acordados sean respetados por los gobiernos homólogos", dijo Bolton.

Estados Unidos prohibirá a los jueces y fiscales de la CPI venir al país y se los enjuiciará dentro del sistema criminal nacional si intentan procesar a un estadounidense o ciudadanos de países aliados, dijo John Bolton.

"Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a los Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de los Estados Unidos y los enjuiciaremos en el sistema criminal de los Estados Unidos", dijo Bolton.

"Haremos lo mismo para cualquier compañía o estado que ayude a una investigación de la CPI de los estadounidenses", agregó.

© AP Photo / Mike Corder "La Corte Penal Internacional está en un momento de quiebre"

Además el consejero presidencial dijo que el Gobierno de EEUU está considerando tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para limitar las facultades y jurisdicciones de la CPI.

"Estudiaremos acciones en el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), incluyendo garantías de que la CPI no ejerza jurisdicción sobre estadounidenses y ciudadanos de nuestros aliados que no han ratificado el Estatuto de Roma" que estableció ese tribunal internacional, dijo Bolton.