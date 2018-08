Google responde a las acusaciones de Trump de ocultar noticias positivas sobre su gestión

"La búsqueda no se usa para fijar agenda política y no inclinamos nuestros resultados hacia ninguna política ideológica", subrayó la empresa en un comunicado.

Más temprano, Trump acusó a Google y a otras firmas de tecnología de censurar la opinión de sectores conservadores en los motores de búsqueda y de ocultar información, incluyendo las noticias positivas sobre su administración.

"En otras palabras, lo han manipulado", dijo Trump en la red social Twitter.

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed!