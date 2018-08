Así descubrieron los pagos de Altos Hornos de México a fachada de Odebrecht

"Llegamos al hallazgo de los pagos por 3,7 millones de dólares que hizo la siderúrgica Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), analizando el mar de información en las carpetas de investigación del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que son un laberinto con las confesiones de 77 ejecutivos de Odebrecht", relató a esta agencia el jefe de la investigación de la organización Quinto Elemento Lab.

Rodríguez Reina seguía indagando, tras encontrar en diciembre de 2017 las confesiones de Luis Alberto Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, hechas en diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de Brasil, en su "colaboración premiada" con la justicia del país sudamericano sobre el pago de cinco millones de dólares en sobornos al exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que lo niega.

"Estaba en una de esas revisiones, examinando los estados de cuentas de empresas offshore (creadas en paraísos fiscales) de Odebrecht, en cientos de folios de entregas de sobornos", que es una tarea compleja y tediosa.

El experto relata que de las 40 empresas creadas en paraísos fiscales por la constructora brasilera para encubrir sus "operaciones estructuradas" como llama a los sobornos a las élites latinoamericanas, durante meses apenas ha podido revisar las enredadas listas de operaciones de 15 de ellas, como buscando una aguja en un pajar.

En una de esas revisiones, Rodríguez Reina observaba la secuencia de operaciones de la firma Grangemouth, que según las confesiones de los gerentes fue utilizada para pagar unos cinco millones de dólares al exdirector de la Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien fue integrante del comité de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y niega la acusación.

"En la segunda página me saltó el nombre de Altos Hornos de México, sin saber por qué la principal siderúrgica del país enviaba dinero a la cuenta de esa firma utilizada para sobornar; la primera duda que me surgió fue: "¿por qué hacen eso?"", se interrogó el investigador, quien participa en la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, integrada por periodistas latinoamericanos.

Allí encontró una coincidencia: en diciembre de 2013, poco antes de que comenzaran los pagos de la siderúrgica a la cuenta fachada, "Pemex compró con sobreprecio la petroquímica productora de fertilizantes Agro Nitrogenados, que era propiedad de AHMSA", revela el experto.

Lozoya firmó la compra por 275 millones de dólares, y después invirtió 200 millones de dólares más, "para rehabilitar la planta, que era una chatarra", dice el investigador.

La estatal Auditoría Superior de la Federación de México (ASF), dictaminó que Pemex "adquirió una planta obsoleta con un sobreprecio de más de 90 millones de dólares", pues el avalúo realizado por los auditores federales situaba el precio en poco menos de 170 millones de dólares.

¿Podría ser ése el motivo de la extraña transferencia a Odebrecht?

Respuesta inverosimil

Los resultados de la ASF revelan también que el costo total de la planta productora de fertilizantes vendida a Pemex aumentó a 760 millones de dólares, debido a que las condiciones en que estaba Agro Nitrogenados eran peores de las previstas.

Rodríguez Reina detectó otro hallazgo: esa cuenta de la empresa de papel solo recibió fondos de otra cuenta abierta de la constructora brasileña para ocultar las operaciones estructuradas.

La masa de información del llamado caso Lava Jato en Brasil está organizada país por país, con cientos de documentos de miles de cuartillas y videos de las indagatorias judiciales.

"Pero las pistas se mezclan con otras confesiones relacionadas, por ejemplo con el pago de los sobornos a expresidentes en Perú", describe en su trabajo el responsable independiente de buscar las conexiones con México.

Rodriguez Reina procedió a cruzar datos y elaborar un cronograma de las operaciones financieras de la empresa fachada, destinataria de los depósitos de AHMSA.

"Yo tenía a esa firma identificada como fuente de los sobornos, que según las confesiones fueron pagados a Emilio Lozoya", exdirector de Pemex, explica.

El investigador encontró que el centro de la historia había comenzado el 1 de diciembre de 2013, cuando Odebrecht ganó un contrato con Pemex de 111 millones dólares para la modernización de la refinería Tula, en el centro de México, un año después de la toma de posesión de Peña Nieto.

Cuatro días después partió desde la cuenta de Grangemouth la primera transferencia a una cuenta proporcionada por Emilio Lozoya, por un total de 1,5 millones de dólares.

Una semana después aparecen en los registros dos transferencias más, de alrededor de 1 millón de dólares, hasta que terminan sumando los 5 millones que declaran los gerentes de la constructora brasileña.

El 17 de diciembre entra un nuevo protagonista a esta trama: el consejo de administración de Pemex aprueba una propuesta de Lozoya para que la petrolera estatal mexicana compre la mencionada planta chatarra de nitrogenados de AHMSA.

Los funcionarios se fueron de vacaciones; y a su regreso, el 14 de enero de 2014, Pemex compra oficialmente la planta a la siderúrgica, que estaba en quiebra desde 1999, situación de la cual salió en 2015, y en setiembre de este año estaba a punto de volver a los mercados bursátiles.

Pocas semanas después de la compra oficial, el 7 de febrero de 2014, según los registros analizados, "detectamos el primer envío de 1,4 millones de dólares desde la siderúrgica a la empresa fachada de Odebrecht".

Todo parece inexplicable.

La anomalía se confirma cuando el experto detecta un segundo depósito el 26 de febrero de 2014, por 1,11 millones de dólares, y en marzo ocurre una tercera transferencia.

"En ese momento empecé observar una situación muy anómala y comencé a seguir la pista del dinero en los registros públicos de la offshore Grangemouth, que estaban en Escocia", revela.

Así, Rodríguez Reina encontró que esa empresa fue constituida en marzo de 2013, por dos fundaciones con sede en Holanda, firmaron aportando en efectivo por 1.000 dólares.

Hasta allí, la historia de esta "empresa de maletín" se habría perdido en el mar de información.

Pero una búsqueda en registros empresariales de Escocia y Reino Unido, arrojó otra sorpresa: Grangemouth no tiene actividades comerciales ni posee propiedades, no declara empleados, no cuenta con oficinas, no tiene hipotecas.

"No existe de ella ningún rastro de actividad oficial", puntualiza el investigador.

Entonces, Rodríguez Reina preguntó formalmente a Altos Hornos de México por escrito y días después la respuesta aceptaba los pagos.

¿Qué tipo de contrato explica esas transferencias financieras a Grangemouth?

La respuesta escrita por Francisco Orduña, director corporativo de Relaciones Públicas del grupo acerero dice que "con base en un contrato firmado en enero de 2013, Grangemouth participó en un proyecto de expansión de las siderúrgicas en Monclova, a fin de producir aceros de alta especificación para la industria automotriz".

Grangemouth, según la respuesta, fue contratada para asesorar a AHMSA en la "búsqueda, selección, evaluación y cotización de los equipos y sistemas, determinación de proveedores en Europa y Asia, supervisión de la fabricación de la maquinaria, y establecimiento de la logística de aprovisionamiento".

Rodríguez Reina quedó asombrado: "sabemos que esa empresa no existía en enero de 2013, porque según los registros que disponemos fue creada el 15 de marzo de 2013".

Al relatar esa secuencia, que genera todo tipo de dudas, remata: "me encantaría ver el contrato, lo que parece imposible porque la contraparte que prestaría un servicio no existía".

La pregunta es ¿por qué envió realmente esos pagos AHMSA a Grangemouth, que es la única fuente externa de dinero hallada en esa empresa, fachada del esquema de distribución de coimas en América Latina, que se alimentaba de dinero otras cuentas ocultas de Odebrecht?

"También me lo pregunto y no tengo la respuesta; esa respuesta la debe hacer la fiscalía mexicana", terminó el veterano periodista.

El escándalo de coimas de la empresa brasileña Odebrecht destapó casos de corrupción en varios países de América Latina, donde se comprobó que los ejecutivos de la firma entregaron millones de dólares en sobornos para acceder a contratos de obra pública, al tiempo que financiaron las campañas políticas de varios candidatos presidenciales en la región.