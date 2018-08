La inquietante razón por la que Melania podría estar 'atada' a Trump

Melania Trump pudo obtener la residencia en Estados Unidos con una visa EB-1 Einstein reservada para personas con "habilidades extraordinarias", escribió Manigault Newman en 'Unhinged: An Insider Account of the Trump White House' ('Desquiciado: un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump', en inglés).

"Si Melania intentase humillarlo dejándolo mientras está en el cargo, encontraría la manera de castigarla", escribió Manigault Newman.

© REUTERS / Kevin Lamarque Los padres de Melania obtienen la ciudadanía de EEUU con un visado criticado por Trump

"Dado que Donald es plenamente consciente de cómo adquirió su ciudadanía permanente, podría, si sintiera algún peligro, exponer los métodos [de cómo recibió el pasaporte] y de alguna manera invalidarlo".

"Es un hombre vengativo, y no hay cosa que no sea capaz de hacer", escribió.

Manigault Newman también afirma que "Melania cuenta cada minuto para que deje el cargo y pueda divorciarse de él".

Manigault Newman, quien formó parte del equipo de campaña de Trump y luego fue contratada como asistente del presidente y directora de Comunicación de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca, fue despedida el 20 de enero.

Este 14 de agosto lanzó un libro en el que critica duramente al presidente, al que acusa de racista. Además, afirma que en una ocasión el presidente masticó y se tragó un documento.

En el libro retrata a Trump como un matón en su matrimonio, pero Melania por su parte trata de afirmar su poder mediante pequeños gestos. En la opinión de Manigault Newman, la primera dama hace ciertas 'declaraciones' simbólicas —como ponerse la chaqueta con el lema 'Realmente no me importa'— para "castigar" a su esposo.