Los abogados de Trump rechazan términos para hablar sobre investigación de injerencia rusa

Los abogados de Trump sugirieron un camino más estrecho para responder preguntas y no permitirán cuestionamientos sobre la obstrucción de la Justicia, informó The New York Times, citando fuentes.

© AP Photo / Evan Vucci Trump dice que el fiscal general de EEUU debería frenar la "caza de brujas" contra Rusia

Los informes de prensa indican que los abogados de Trump no quieren que el jefe de Estado tenga una entrevista con Mueller, pero el presidente presiona para hacerla creyendo que puede convencer al consejero de su inocencia.

Si los abogados de Trump finalmente se niegan a ponerlo a disposición para una entrevista, Mueller podría emitir una citación para llamar al presidente ante un gran jurado, agregan los medios.

Además: Un puño de sanciones: los medios informan sobre el proyecto de ley antirruso a gran escala de EEUU

Mueller está investigando denuncias de una supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y la posible coordinación con la campaña de Trump.

Tanto Trump como Moscú han rechazado las acusaciones sobre la interferencia en las elecciones.