Exembajador de EEUU en Rusia: las sanciones rusas frustraron mis investigaciones

"Mi vida ya cambió", declaró el diplomático en entrevista al canal de televisión MSNBC, que le preguntó cómo incidiría en su vida la pasada reunión entre los mandatarios de Rusia y EEUU en Helsinki.

McFaul espera que EEUU le defienda tras declaración de que Rusia quiere interrogarle

McFaul comentó que fue profesor de la Universidad de Stanford "casi tres décadas, casi todas mis investigaciones eran sobre Rusia".

"Ya no puedo hacer más investigaciones sobre Rusia, es imposible que me vuelva a atrever a viajar allá, ya que estoy en estos momentos en una lista negra, e incluso si me sacan de ella, nunca podré viajar a Rusia", expresó.

El exembajador lamentó que "toda mi carrera científica, dedicada a escribir y realizar investigaciones, verdaderas investigaciones, ha finalizado".

McFaul fue embajador en Moscú de 2012 a 2014.

En la actualidad es profesor de la Universidad de Stanford y experto en relaciones ruso-estadounidenses.

La Cancillería rusa le prohibió el ingreso a Rusia por "causar daños intencionados a las relaciones entre Moscú y Washington".