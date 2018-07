La rusa Bútina achaca su persecución en EEUU a sus opiniones políticas

Bútina "considera que la persiguen por sus opiniones políticas", dice el comunicado de la misión diplomática rusa, publicado en su cuenta de Facebook.

Según el texto, Bútina "tiene una firme intención de demostrar su inocencia".

"Continuaremos prestando a ella la asistencia consular y todo el apoyo posible", dice la nota.

Los diplomáticos agregaron que la próxima visita a Bútina esta programada para el 2 de agosto.

Además, la embajada rusa en EEUU comunicó que Bútina sufre problemas de alimentación en la prisión.

Sigue aquí: Defensora de DDHH pide al embajador de EEUU que suavicen medida cautelar para Bútina

Bútina "tiene problemas de alimentación", dice el comunicado de la misión diplomática rusa, publicado en su cuenta de Facebook.

Los diplomáticos rusos constataron que Bútina no tiene otras quejas.

"A solicitud nuestra le dieron la segunda manta, en las salas comunes tiene acceso a la televisión", señala el texto.

La nota indica que a Bútina no le permiten salir de la celda para los paseos, lo que no está prohibido por el régimen de su detención.

"Lo que le molesta [a Bútina] es la vigilancia 24 horas, todas las noches cada 15 minutos se enciende la luz", apunta el comunicado.

El texto agrega que en el próximo tiempo a Bútina le permitirán llamar por teléfono y mantener correspondencia por correo.

Te puede interesar: Embajada rusa acusa a fiscales de EEUU de secretismo en el proceso contra María Bútina

La joven de 29 años se encuentra detenida en EEUU desde el 15 de julio pasado y es acusada de actuar como agente extranjero no autorizado y de conspirar a favor de Rusia, delitos por los que podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.