"Paga en efectivo": filtran grabación entre Trump y Cohen sobre pago a modelo de Playboy

La grabación de dos minutos fue hecho en secreto en 2016, antes de que culminase la campaña electoral de Donald Trump, por Michael Cohen, su exabogado personal. El audio fue entregado a la cadena CNN por el actual abogado de Cohen, Lanny Davis, un demócrata que en su tiempo fue confidente de Hillary Clinton.

Más: El escándalo sexual entre Trump y una actriz porno llega a Twitter

En la cinta, Cohen le dice a Trump: "Tengo que abrir una empresa para transferir toda esa información sobre nuestro amigo David" y agrega que ha consultado al director financiero de la empresa Trump Organization, Allen Weisselberg, "acerca de cómo configurar todo".

Luego, Cohen comienza a decir: "Cuando llegue el momento de la financiación" y en ese momento Trump lo interrumpe y dice: "¿Qué financiación?".

"Tendremos que pagar", responde Cohen.

Lo que Trump dice a continuación no está claro, pero es una frase que termina con "pagar en efectivo".

"No, no, no, no, no, no. Yo lo tengo controlado", responde Cohen antes de cortarse la cinta.

La cinta ha sido revelada por la cadena CNN como una prueba de que el actual mandatario intentaba silenciar a Karen McDougal con un pago en efectivo.

La exmodelo de Playboy asegura que hace diez años tuvo una aventura con el presidente, poco después de que Melania Trump, actual primera dama, diera a luz al hijo de la pareja, Barron.

"Escuchen la grabación. A Donald Trump no le sorprende que se le pague a alguien llamado Karen McDougal", dijo Lanny Davis en una entrevista a CNN.

Lo cierto es que, al menos en la grabación publicada, el nombre Karen McDougal nunca es mencionado, como tampoco se habla de ningún tipo de pago para silenciar a alguien. Además, según el actual abogado de Trump, Rudy Giuliani, su cliente en realidad habría dicho "no debemos pagar en efectivo".

También te puede interesar: Estos son los memes más divertidos sobre Trump

Es por eso que el equipo de Trump apunta a un intento de hacer pasar lo que ellos quieren escuchar por algo que nunca tuvo lugar.

"Cuestiono la estrategia de hacer esto, de tratar de hacer que una cinta diga lo que no dice", confesó a Fox News el actual abogado de Trump, Rudy Giuliani.

El propio presidente estadounidense también ha dado una respuesta en la que, no obstante, no confirma ni desmiente la veracidad de la grabación ni su contenido.

"¿Qué clase de abogado grabaría a su cliente? ¡Muy triste! ¿Es la primera? ¿Nunca se supo de esto antes? ¿Por qué la grabación se terminó (cortó) tan abruptamente mientras presumiblemente decía cosas positivas? Escuché que hay otros clientes y muchos periodistas grabados, ¿podría ser así? ¡Muy mal!", respondió Trump en su cuenta de Twitter.

La Casa Blanca también negó tanto el asunto como el conocimiento de Trump de cualquier pago relacionado. No obstante, Lanny Davis advirtió que "aún hay más por venir".