"Estimado López Obrador": los puntos clave de la respuesta de Trump al futuro presidente de México

En el texto Trump reiteró sus felicitaciones a López Obrador por su victoria en los comicios del 1 de julio y lo llamó "presidente electo". Afirmó que "ambos logramos el éxito electoral al proveer una visión clara para hacer nuestras naciones más fuertes y mejores". El mandatario estadounidense dijo tener gran interés en trabajar de cerca con su par mexicano para construir una gran relación entre las dos naciones. Además, dijo haber ordenado a sus asesores que "redoblen esfuerzos con su próximo equipo de gobierno".

La carta concluye diciendo que una relación fuerte entre ambas naciones fomentará un México mucho más fuerte y próspero, "¡Lo que francamente me haría muy feliz!", escribió Trump.

Entre el principio y el final de la misiva, el presidente estadounidense resume su visión sobre los temas tocados por Andrés Manuel López Obrador en su carta. Sputnik te da las claves del documento.

"Más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses"

En la misiva, el presidente estadounidense dice estar de acuerdo en culminar una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés. Según él, esto crearía "más empleos y mejor pagados", pero "solo si lo hacemos rápido", precisa. De lo contrario, advierte, "tendré que elegir un camino muy diferente".

Además de México y EEUU, este tratado incluye a Canadá, pero la última fase de las negociaciones está detenida desde 2018. Uno de los principales desacuerdos radica en la exigencia de Washington y Ottawa de aumentar los salarios mínimos en su vecino del sur. Los países del norte consideran que México está compitiendo deslealmente, atrayendo a los productores a su país con una mano de obra más barata.

El exalcalde de Ciudad de México y próximo secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de López Obrador, Marcelo Ebrard, ya anunció que el proceso de renegociación se reanudará el próximo 26 de julio. La delegación mexicana estará representada por un equipo compuesto por miembros del Gobierno actual y del equipo de transición del próximo ejecutivo.

"Hacer frente a la migración involucra mucho más que un frontera fuertemente asegurada"

Donald Trump asegura que durante su Gobierno "Estados Unidos le da la bienvenida a migrante legales de alrededor del mundo, pero no podemos aceptar la inmigración ilegal".

El mandatario dice estar preparado para atender el desarrollo económico y la seguridad con el fin de detener la migración de América Central. No obstante, a diferencia de la carta de Andrés Manuel López Obrador, el texto de Donald Trump no propone posibles soluciones, como tampoco comunica si está o no de acuerdo con las propuestas de su homólogo mexicano.

Desde el inicio de su campaña electoral, el presidente Trump ha mantenido un fuerte discurso antinmigración y lanzó controvertidas campañas que provocaron una oleada de críticas de la sociedad civil en su propio país. La mayoría de migrantes que llega a EEUU en la actualidad proviene de México, Honduras, Guatemala y El Salvador y en gran parte huyen de conflictos armados, la violencia relacionada con las pandillas y los cárteles de narcotráfico y la pobreza.

A diferencia de las políticas pasadas, basadas esencialmente en el combate a la delincuencia y el control fronterizo, el candidato electo de México propuso romper ese círculo vicioso e invertir más en el desarrollo de América Central. De esta manera, cada Gobierno "desde Panamá hasta río Bravo, trabajará para hacer económicamente innecesaria la migración de sus ciudadanos".

"Mi Administración está lista para apoyarle en esos importantes esfuerzos"

A diferencia de la misiva inicial de López Obrador, que se extiende durante 7 páginas, la respuesta de Trump solo ocupa una hoja. El mandatario estadounidense casi no toca los temas de desarrollo y seguridad, destacados como prioridades por su homólogo mexicano, pero dice que "mi equipo ha trabajado duro los últimos 18 meses para incrementar la relación con México en estas áreas".

Donald Trump apreció, en particular, el especial enfoque de Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra la corrupción. El combate contra la corrupción fue una de las promesas estrella del futuro presidente mexicano durante las pasadas elecciones.

Según el informe de Transparencia Internacional, México es el país con el mayor índice de corrupción de América Latina y el Caribe en cuanto a la prestación de servicios públicos. De acuerdo con el informe, el 51% de los mexicanos encuestados respondió haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los últimos 12 meses.