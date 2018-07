Gobierno de México y equipo de López Obrador se coordinan ante TLCAN y Cumbre del Pacífico

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunieron con el equipo de transición presidencial, encabezado por el próximo canciller, Marcelo Ebrard Casaubón "para coordinar posiciones sobre el TLCAN, revisar temas de la Alianza del Pacífico y la próxima visita de ministros de Canadá a México", señaló la Cancillería en un comunicado.

Esta reunión, "refrenda el compromiso del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para brindar el apoyo necesario al equipo de transición del candidato ganador de las elecciones presidenciales; y de trabajar de manera conjunta en la agenda comercial para el beneficio de nuestro país", indica el comunicado.

Ebrard, quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2006-2011) acudió acompañado de Graciela Márquez Colín, quien encabezará la cartera de Economía; Jesús Seade Kuri, designado como futuro jefe negociador del TLCAN; y Martha Bárcena Coqui, próxima embajadora en Washington, EEUU.

En cuanto al TLCAN, "se trataron las posiciones relacionadas con su renegociación, en anticipación a la reunión ministerial que se llevará a cabo el 26 de julio de 2018 en Washington, DC", anunció la Cancillería.

En esa próxima reunión, aclara la oficina de Videgaray, participará Seade Kuri, negociador comercial del próximo Gobierno, "sujeto a las disposiciones legales aplicables", acota el texto oficial, sin más precisiones.

López Obrador ya expresó al presidente de EEUU, Donald Trump, y a funcionarios de la Casa Blanca su intención de "lograr un buen acuerdo comercial", que modernizaría el pacto vigente desde hace casi 25 años

Asimismo, los equipos trataron "temas relativos a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, a realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco, del 23 al 24 de julio de 2018", comunicó la secretaría de Relaciones de Relaciones Exteriores.

Ebrard Casaubón, Márquez Colín y el Seade Kuri, acudirán en representación de López Obrador a la cumbre presidencial del grupo que integran Chile, Colombia Perú y México.

El ganador indiscutido de los comicios, AMLO, como se reconoce en México por las siglas de su nombre, informó la noche del viernes que rechazaba la invitación de Peña Nieto, debido a que no ha recibido aún la constancia oficial de presidente electo, de parte de las autoridades electorales.

López Obrador argumentó que no viajará a Puerto Vallarta, en las costas del Pacífico a la cumbre a la que asistirán también mandatarios del Mercado Común del Sur (Mercosur), "porque se ha demorado la entrega de la constancia que me acredita como presidente electo y no puedo estar en un acto oficial".

Freeland recibida en acto no oficial

En cambio, el próximo mandatario que asumirá el 1 de diciembre de 2108, dijo que sí se entrevistará con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland en sus oficinas, como lo hizo el 13 de julio con el jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, y altos funcionarios de la Casa Blanca.

Freeland llegará acompañada por los ministros de Finanzas, William Morneau, y de Comercio Exterior, James Carr, y también será recibida por Peña Nieto, y sus contrapartes mexicanas.

López Obrador hizo la noche del viernes 20 de julio el anuncio de su rechazo a la invitación, junto con una objeción a una multa de 10,3 millones de dólares (196 millones de pesos) por la creación de un fideicomiso para recaudar fondos y repartirlos entre damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017 en plena campaña electoral.

"Es un fideicomiso que creamos para que militantes, dirigentes, autoridades, legisladores de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) aportaran y se apoyara a damnificados", dijo AMLO.

En ese mecanismo financiero declarado como un "fraude" en un informe de fiscalización a los gastos de campaña del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena admite que reunió hasta ahora 85 millones de pesos (casi 4,5 millones de dólares).

"Se han beneficiado 28.000 damnificados que han recibido 2.400 pesos cada uno (poco más 100 dólares", dio a conocer el ganador de las elecciones.

López Obrador afirma que no existió desvío de recursos, "ni se utilizó el dinero para pedirles que votaran por Morena".

El INE multó además al Partido Revolucionario Institucional (PRI, gobernante), con 1,9 millones de dólares, por desviar salarios de trabajadores gubernamentales a la campaña de José Antonio Meade en el estado norteño de Coahuila, mediante una carta de apoyo a ese partido que acompañaba los salarios.

También el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) fue multado con 150.000 dólares, por recibir pagos de tres personas triangulados de una empresa impedida de entregar ayuda al candidato centrista Ricardo Anaya.

Tras los comicios del 1 de julio pasado, el próximo Congreso electo comenzará a sesionar el 1 de septiembre y el nuevo Gobierno federal el 1 de diciembre.