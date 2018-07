La declaración sin precedentes de Trump que causó la caída del dólar

Durante el año en curso, la entidad financiera ha aumentado las tasas en dos ocasiones y prometió hacerlo otras dos veces.

En la entrevista para CNBC, el presidente de EEUU, Donald Trump, indicó que no apoyaba la política de Reserva Federal, aunque reconoció haber nombrado a "una persona muy buena" como jefe del organismo.

"No me alegra [la política del aumento de tipos de interés]. No me gusta mucho lo que están haciendo. Al mismo tiempo, les permito que hagan lo que consideren mejor", señaló el presidente.

Trump explicó que el Banco Central había elegido un momento poco oportuno para elevar los tipos de interés y agregó que la política actual no favorecía a EEUU, mientras que el Banco Central Europeo y el Banco de Japón optaban por una política monetaria flexible.

Además: El dólar como 'daño colateral' de la política de Trump: ¿qué le espera a la moneda estadounidense?



El presidente admitió que su comentario tenía un carácter inhabitual y aseguró que esto no le importaba.

"Ahora lo declaro como ciudadano particular (…) me da igual lo que digan", aseveró.

© AP Photo / Jin Lee La Reserva Federal de EEUU: caldo de cultivo para una economía enferma

Los representantes del Sistema de la Reserva Federal, por su parte, no tardaron en afirmar que el presidente del país no es capaz de influir en las decisiones de la entidad. Sin embargo, la propia declaración de Trump fue suficiente para causar la caída del dólar, de acciones y de bonos del Gobierno de EEUU.

Así, el índice del dólar —que acababa de alcanzar su máximo anual— perdió un 0,5% justo después de la intervención de Trump.

Asunto relacionado: La escalada de tensión en torno a Siria provoca el desplome de la bolsa de Wall Street