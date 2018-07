El mundo 'Trumpiano' cobra fuerza: un exconsejero de EEUU tacha a la OTAN de "obsoleta"

Christian Whiton ejerció de consejero de Estado durante la Administración Bush y durante el Gobierno de Donald Trump. En un artículo para The National Interest, reconoce que a la OTAN ya no le quedan enemigos y que por tanto está obsoleta. Su recomendación: que EEUU pase a centrarse en la región Indo-Pacífica, donde sí tiene rivales.

"Después de que la Alianza se formase en 1949, su primer secretario general, Hastings Ismay, resumió su propósito de manera concisa: 'Para mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes bajo control'", recuerda Whiton en The National Interest.

Por el contexto histórico de entonces se pueden entender sus palabras, pero los tiempos han cambiado y la OTAN está obsoleta. Rusia —ya no la Unión Soviética— ya no representa una amenaza y, desde la caída de la URSS, la Alianza no parece haber hecho mucho.

Si bien es cierto que tras el 11 de septiembre de 2001 la OTAN invocó el Artículo 5 de defensa mutua, el respaldo de los países miembros a la llamada de auxilio estadounidense no acompañó a la teatralidad del momento. En cualquier caso, EEUU no lo necesitaba: invadió Afganistán él solo.

"Hoy, los burócratas de la Alianza y algunos Estados miembros destacan que Rusia representa una amenaza [y presentan a esta] como una razón para mantener viva la organización", destaca. Algo que, a la vez, contrasta con el gasto en defensa de los miembros de la Alianza. De entre los 29 países que forman parte de ella, "solo Estados Unidos se toma en serio" las obligaciones expresadas en el Artículo 3 y gasta aproximada el 3,5% de su PIB —700.000 millones de dólares— en defensa.

El Reino Unido y Polonia son la excepción que confirma la regla y cumplen con el compromiso del 2% que una y otra vez Donald Trump se ha encargado de recordar a los países europeos. Canadá solo se gasta el 1% de su PIB (20.000 millones de dólares) y Alemania un 1,2%.

"La realidad es que no hay un enemigo ruso que sea verdaderamente capaz de representar una amenaza para Occidente. Rusia tiene un millón de uniformados en su Ejército, el segundo más grande del mundo después de EEUU, pero la Unión Europea podría fácilmente permitirse el lujo de igualarlo con sus economías combinadas de 17 billones de dólares, diez veces más que la de Rusia", reflexiona Whiton.

Ahora que en el siglo XXI la OTAN ha dejado de tener razón de ser, lo que debería hacer Trump, prosigue Whiton, es quitarle importancia a la OTAN, reducir los esfuerzos del país en la organización y que el Ejército estadounidense no tenga tanta presencia en las fronteras de Europa del Este bajo el paraguas de la organización.

Ahí ha dejado de existir un enemigo.

"EEUU debe trasladar la mayoría de los recursos que utiliza en Europa y en el Atlántico a la región Indo-Pacífica, donde China e Irán representan amenazas reales para Estados Unidos", recomienda Whiton. Países ajenos hasta ahora a la OTAN.

