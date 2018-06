El Pentágono evalúa riesgos de admitir estudiantes chinos en programas tecnológicos

"¿Deseamos admitir, como lo tenemos hoy, 30.000 estudiantes chinos de doctorado en áreas? ¿Deseamos hacer eso? ¿Creemos que los beneficios superan las [pérdidas]?", preguntó Griffin a los miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara.

"No me corresponde a mí decir si deberíamos o no deberíamos. Estoy tratando de poner sobre la mesa que estas decisiones aparentemente aisladas, de hecho, cuando se toman en conjunto comprenden una estrategia de Gobierno que no tenemos", agregó.

Griffin explicó que China está apuntando a los mejores talentos en universidades estadounidenses, laboratorios del sector privado, contratistas del Departamento de Defensa y también intentando comprar compañías de la cadena de suministro.

EEUU y China se han involucrado recientemente en lo que ha asumido el perfil de una guerra comercial, con Washington acusando a Pekín de violar la propiedad intelectual.

Radio: ¿Comenzó la guerra comercial entre Washington y Pekín?

El Congreso volvió a imponer esta semana una prohibición al gigante chino de telecomunicaciones, ZTE, debido a los temores sobre un robo comercial.