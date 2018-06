Embajadora de EEUU y yerno de Trump se reúnen con secretario general de la ONU por Gaza

"El alto consejero Jared Kushner y el representante especial para negociaciones internacionales Jason Greenblatt se reunieron hoy [15 junio] en Nueva York con la embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, y el secretario general António Guterres", dice el comunicado.

El texto agrega que los cuatro "tuvieron una conversación provechosa sobre los esfuerzos de Estados Unidos para promover la paz en Medio Oriente y para satisfacer las necesidades humanitarias en Gaza".

© REUTERS / Amir Cohen Canciller palestino: la resolución de la ONU sobre Gaza es un golpe a EEUU

También se debatieron las últimas medidas tomadas por la ONU, agrega el comunicado.

El 14 de junio, la Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría aplastante de votos una resolución que condena las acciones de Israel contra la Franja de Gaza.

La votación se celebró en el marco de la reanudada 10ª sesión especial de la Asamblea.

Te puede interesar: Israel tilda de "cínica" la apelación palestina a la Corte Penal Internacional

El documento, que reunió 120 votos a favor, ocho en contra y 45 abstenciones, repite en gran parte las fórmulas del borrador de resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU que fue bloqueado por EEUU.

La resolución aprobada por la Asamblea General condena "el uso desproporcionado, excesivo e indiscriminado de la fuerza por Israel contra los civiles palestinos en los territorios palestinos ocupados, entre ellos Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza".

El texto exige que Israel "renuncie a semejantes acciones y cumpla con sus compromisos legales".

La Asamblea General llama, además, a "dar pasos urgentes para garantizar un alto el fuego inmediato, asegurar que este sea sólido y se respete" y a "examinar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de la población civil de Palestina en los territorios palestinos ocupados, la Franja de Gaza incluida".

Sigue aquí: Un ministro israelí sugiere volver a la política de "asesinatos selectivos"

EEUU, que votó en contra, presentó enmiendas a la resolución elaborada por los países árabes.

© Sputnik / Ahmed Abed Netanyahu: métodos no letales no funcionan para sofocar protestas en Gaza

La embajadora Haley calificó la resolución en su forma inicial de "absolutamente unilateral" al argumentar que no hacía mención alguna del movimiento Hamás, y por tanto EEUU propuso incluir en el texto una condena de las acciones de este grupo.

"Si fuéramos honestos, reconoceríamos que ninguno de los dos bandos de este conflicto es perfecto, pero no será bueno para nadie que finjamos que solo una parte tiene la culpa de todo", dijo Haley y calificó de peligroso y contraproducente el texto "que no solo no condena sino que ni siquiera menciona a Hamás".

Además: "Uso de la fuerza en Palestina dificulta negociaciones"

Por solicitud de EEUU, se realizó una votación adicional sobre esas enmiendas con el resultado de 62 votos a favor, 58 en contra y 42 abstenciones.

© REUTERS / Baz Ratner Publican un vídeo de cómo Israel lanza un ataque contra cinco objetivos en la Franja de Gaza

El presidente de la Asamblea General, Miroslav Lajcak, dictaminó que las enmiendas fueron rechazadas por no haber reunido dos tercios de los votos, una decisión que EEUU intentó recurrir pero tampoco consiguió los votos necesarios.

El representante palestino ante la ONU, Riad Mansur, recordó que la última escalada de la violencia en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza se saldó con al menos 129 palestinos muertos, entre ellos 16 menores, y otras 13.600 personas fueron heridas.

La anterior sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre Palestina se celebró en diciembre de 2017 y culminó con la aprobación de una resolución que repudia el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por EEUU.