Un extraño ruido deja perplejos al FBI y a las autoridades de Pensilvania

Un comunicado publicado por las autoridades locales informa que el ruido, que se produjo en Bucks y Lehigh desde el 2 de abril entre la 1.00 y las 4.30 de la noche, fue causado por al menos 20 explosiones.

"Mantener la seguridad de todos es nuestra prioridad número uno. Afortunadamente, nadie ha resultado herido hasta ahora; sin embargo, estamos tratando de prevenir situaciones en las que alguien resulté herido a raíz de estas explosiones, ni siquiera los individuos que son responsables de provocarlas", reza el comunicado publicado por las autoridades locales y citado por el portal Zero Hedge

Según el medio, algunos residentes locales describieron este ruido como si algo hubiera caído del cielo o se produjera un sismo.

"Pensé que alguien estaba excavando un túnel o la basura espacial estaba cayendo del cielo", comentó Susan Crompton, residente del municipio Haycock.

A su vez, Jerry Hertz creyó que el ruido había sido producido "por cazadores furtivos, disparos, explosiones o estampido sónico".

Pensilvania no es el único estado de EEUU en el que se ha producido un ruido semejante. Varios informes señalan que este ruido puede escucharse en todo el territorio del país y se extiende de una costa a la otra. Asimismo, Zero Hedge comunicó que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han dado a los ciudadanos respuestas claras sobre el origen de estas explosiones.

