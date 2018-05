El funcionario de México baleado afirma ser víctima del narcotráfico

"Hay un pleito interno en el Cártel Jalisco Nueva Generación, no sé si es el grupo original o el nuevo grupo que pelea la plaza" en Guadalajara, dijo el funcionario en entrevista con el noticiario nacional Imagen Radio.

© REUTERS / Alan Ortega Fuerzas federales de México arrestan a uno de los narcos más buscados por EEUU

El alto funcionario del gobierno provincial, quien se desempeñó antes como fiscal y secretario de Seguridad Pública de Jalisco, sufrió heridas de esquirlas de una bala fragmentada, pero logró identificar a uno de sus atacantes en un céntrico restaurante de Guadalajara, donde intentaron asesinarlo con disparos armas cortas y largas, según relató.

Nájera explicó que, al observar a una pareja de hombres que se acercó a su mesa, reconoció a un integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, el segundo más poderoso después del Cartel de Sinaloa, que está "fragmentado".

El exfiscal alertó a sus escoltas para que colocaran en la entrada del restaurante la camioneta blindada del Gobierno de Jalisco, asignada para su seguridad.

"En casi 30 años de labor policial he desarrollado cierto instinto; como secretario de Seguridad Pública y como fiscal me tocó meter a la cárcel a muchas personas; varias veces me tocaba ver a los detenidos, a uno de ellos sí lo identifiqué", dijo Nájera.

© AFP 2018 / Pedro Pardo Detenidos 16 presuntos narcos en alrededores de la Universidad Nacional Autónoma de México

En total, siete personas resultaron heridas en el atentado: cuatro civiles, dos de ellas jovencitas de 14 años, y tres agentes de la policía, uno de gravedad.

Al menos una docena de atacantes intentaron escapar en automóviles, uno fue interceptado y seis sicarios fueron detenidos por policías en posesión de armas de corto y largo calibre, y una granada, según el reporte oficial.