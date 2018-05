Un tiroteo en una escuela en Texas

​"Esta mañana ocurrió un incidente en la escuela secundaria que involucró a un tirador que permanece activo. Hemos cerrado el distrito escolar. Enviaremos información adicional tan pronto como esté disponible", afirman.

Santa Fe High School on lockdown after a situation with an active shooter on campus. Witnesses say the shooting took place in an art class on campus between 7:30 and 7:45 a.m.

